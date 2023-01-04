聽新聞
test
0:00 / 0:00

明短暫回溫 周五又一冷空氣報到 低溫下探11度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今(4日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。圖/氣象局提供
今(4日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(4日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。今晨截至5：03本島縣市平地最低氣溫為：新北(石門區)12.1度。而其他各地區平地最低氣溫為：中部(台中清水區)13.6度，南部(高雄大樹區)14.5度，東部(宜蘭五結鄉)13.8度。

 

吳德榮表示，根據最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日北、東偶雨、新竹以南多雲時晴；北台濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。各地區平地氣溫，北部13至20度，中部14至23度，南部15至25度，東部14至25度。明(5)日冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(6、7日)另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至下周(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義(台北氣象站≦14度)的機率，本島平地最低氣溫亦將降至11度左右。下周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。

吳德榮說，周五乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。周六各地晴朗穩定，早晚氣溫很低，應注意。下周日、一(9日)持續晴朗穩定，各地白天溫暖舒適、早晚涼冷，日夜溫差大。

 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周二(10日)中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率，東半部仍有局部短暫雨。未來8至10天(11至13日)的模擬，空氣偏暖，尚無強冷空氣南下的跡象。

吳德榮 冷氣團 新竹

延伸閱讀

大雨特報 北台灣濕涼到周三 吳德榮：周五又一波冷空氣南下

3縣市大雨特報 吳德榮：周末跨年迎曙光 迎風面雲多短暫雨

南投中寮3.3度 乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

玉山零下9.2度！吳德榮：乾寒流籠罩至下周一晨 跨年天氣變數大

相關新聞

春節高乘載管制 國道初三雙向高峰

今年春節連假長達10天，交通部高公局昨表示，國道主要交通量集中在初一到初五，其中雙向高峰落在初三，南向初二前建議下午時段...

台鐵公司化 交長：本月確定子法

不只航空業鬧勞資爭議，台鐵勞資公司化子法協商至今喬不攏。交通部長王國材昨與台鐵企業工會面談，針對子法分歧點一一釐清，工會...

雨要下到這天！「補班日」天氣曝光 北部低溫下探14度

受到東北季風影響，北部、宜蘭地區明後兩天氣溫偏涼，白天高溫約18度上下，清晨夜裡的低溫則僅有14、15度，桃園以北、花東...

明短暫回溫 周五又一冷空氣報到 低溫下探11度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(4日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；...

疫後旅遊潮搶客！ 台灣旅客明起入境帛琉「每人現領3千元」

迎接2023年旅遊新賀禮，帛琉觀光局今於臉書粉絲專頁宣布，明天(4日)起至2023年3月31日，持台灣護照旅客到帛琉，每...

朱宗慶為「薪傳」減重重執鼓棒 林懷民：浴火後會更強

朱宗慶舉起鼓棒，周圍的空氣瞬間凝結，他雙目直視鼓心敲下雲門舞作「薪傳」中的「拓荒」，每一棒都彷彿敲進觀眾的心臟。雲門舞集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。