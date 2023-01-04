明短暫回溫 周五又一冷空氣報到 低溫下探11度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(4日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。今晨截至5：03本島縣市平地最低氣溫為：新北(石門區)12.1度。而其他各地區平地最低氣溫為：中部(台中清水區)13.6度，南部(高雄大樹區)14.5度，東部(宜蘭五結鄉)13.8度。

吳德榮表示，根據最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日北、東偶雨、新竹以南多雲時晴；北台濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。各地區平地氣溫，北部13至20度，中部14至23度，南部15至25度，東部14至25度。明(5)日冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(6、7日)另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至下周(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義(台北氣象站≦14度)的機率，本島平地最低氣溫亦將降至11度左右。下周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。

吳德榮說，周五乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。周六各地晴朗穩定，早晚氣溫很低，應注意。下周日、一(9日)持續晴朗穩定，各地白天溫暖舒適、早晚涼冷，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周二(10日)中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率，東半部仍有局部短暫雨。未來8至10天(11至13日)的模擬，空氣偏暖，尚無強冷空氣南下的跡象。

商品推薦