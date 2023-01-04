朱宗慶為「薪傳」減重重執鼓棒 林懷民:浴火後會更強

朱宗慶舉起鼓棒，周圍的空氣瞬間凝結，他雙目直視鼓心敲下雲門舞作「薪傳」中的「拓荒」，每一棒都彷彿敲進觀眾的心臟。雲門舞集創辦人林懷民坐在第一排仔細聆聽，形容朱宗慶的擊鼓是一種宣告，「宣告重新出發。」朱宗慶打擊樂團日前慘遭祝融，昨仍照原訂計畫與雲門召開聯合記者會，宣布六年未執鼓棒的朱宗慶為了雲門代表作「薪傳」重出江湖，不僅率團參加四和五月的演出，更將重執鼓棒站上舞台。朱宗慶曾為「薪傳」擊鼓一百多場，他形容這件作品「不管排練或演出，總是能撼動人心、擊入人心。」

朱宗慶和林懷民是多年戰友。1982年朱宗慶自維也納留學歸國，隔年國立藝術學院成立舞蹈系，創系主任林懷民聘他到舞蹈系教授音樂。1985年，朱宗慶首度為「薪傳」擊樂，開啟與雲門的多次合作，最後一次是2003年「薪傳」的公演。朱宗慶回憶，跟林懷民初次合作時自己不到30歲，看林懷民訓練舞團「做了許多筆記 」，成為他創團的重要養分。

去年規劃「薪傳」演出時，林懷民傳訊朱宗慶：「明年雲門五十想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊同意，馬上展開身體訓練和減重計畫，「這個作品沒有調整自己就沒法打」。朱宗慶形容自己「永遠是一個打鼓的人」，擔任國表藝董事長期間也持續練習，「只是沒有上台」。

朱宗慶擊鼓的「拓荒」是「薪傳」中相當關鍵的一段。林懷民形容這一段'「觀眾在黑暗中聽到鼓聲響起」，這時的鼓聲不只是音樂，而必須「喚醒身體所有的細胞」，等於以大鼓為中心，「操控舞者與觀眾的呼吸」。朱宗慶形容，在棒子打下來的那一剎那，若想要得到觀眾和舞者的共鳴，腹部得用力、腳步要站穩，「晚上不能太晚睡覺。」

在樂團遭火災後參與「薪傳」，朱宗慶認為從中得到巨大的力量，「彷彿大家手牽手一起渡過黑水溝」。也曾遭遇雲門大火的林懷民則說，「失火是比死亡更可怕的事」，因為無法預期，但若能走出來「未來會更強」。他指出，此次兩團的合作也反映「一代代時光的累積」，鼓聲和舞蹈是整個社會的累積，「沒有台灣社會幾十年的累積，就沒有現在的雲門和朱宗慶打擊樂團。」

朱宗慶打擊樂團成立即與雲門舞集合作，迄今已有幾個世代的朱團團員演奏「薪傳」。這回，朱宗慶將帶領「薪傳」「老鳥」何鴻棋、李佩洵、盧煥韋、陳宏岳，以及首次加入「薪傳」演出的演奏家吳思珊、吳珮菁、黃堃儼、林敬華、陳妙妃一起演出。4月21日到6月10日，「薪傳」台北、台中、高雄、苗栗、嘉義與台東6城巡演。6城20場的巡演，除台東場次因場地因素，朱團都將現場演奏。購票請上雲門官網及OPENTIX查詢。 聖誕節不幸遭逢火災的朱宗慶打擊樂團，今天照原訂行程與雲門召開聯合記者會，宣布6年未執鼓棒的朱宗慶（右五）重出江湖，率團參與今年春天雲門舞劇《薪傳》的演出，團員和林懷民老師（右六）合影。記者邱德祥／攝影 林懷民傳訊朱宗慶：「明年雲門五十想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊同意。圖為林懷民手機中的簡訊。圖／雲門提供 六年未執鼓棒的朱宗慶，為了雲門代表作「薪傳」重出江湖，不僅率團參加四和五月的演出，更將重執鼓棒站上舞台。記者會上朱宗慶和林懷民（左）合影。記者邱德祥／攝影 六年未執鼓棒的朱宗慶，為了雲門代表作「薪傳」重出江湖，不僅率團參加四和五月的演出，更將重執鼓棒站上舞台。記者邱德祥／攝影 林懷民傳訊朱宗慶：「明年雲門五十想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊同意。圖為林懷民手機中的簡訊。記者邱德祥／攝影 六年未執鼓棒的朱宗慶，為了雲門代表作「薪傳」重出江湖，不僅率團參加四和五月的演出，更將重執鼓棒站上舞台。記者邱德祥／攝影

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