90歲翁直腸癌「達文西手術」成功切腫瘤 不到1周就出院
嘉義地區90歲張先生近幾個月發覺排便的習慣改變，還伴隨著黏液血便，一開始當作是痔瘡發炎不以為意，症狀卻一直持續，直到至嘉義基督教醫院大腸直腸外科求診，檢查後發現為直腸癌；家屬原擔心體力無法負荷動刀，經選擇「達文西低前位直腸切除術」後，住院不到1周，就出院回家。
嘉基大腸直腸醫療團隊指出，近年來平均每年診治超過300例大腸直腸癌病人，累積相當豐富臨床經驗，衛福部公告，醫院大腸直腸癌5年存活率在第一期及第二期分別為94.34％、88.85％，都優於醫學中心，另，第三期及第四期的治療成績在同級醫院中也十分出色。
嘉基大腸直腸外科主任林怡成表示，治療團隊除大腸直腸外科，更整合了影像醫學科、腸胃內科、腫瘤內科、放射腫瘤科、病理科等，定期舉辦病例討論會，共同研討制定專屬病人的治療流程，大幅提升治療品質，也使嘉基「大腸直腸癌多專科整合醫療」獲得SNQ國家品質標章的肯定。
院方也表示，去年引進第4代達文西手術系統，除了透過放大10倍的三度空間立體影像，還有使用符合人體工學設計7個自由度且可以540度旋轉的器械手臂執行手術，在骨盆腔狹窄空間裡進行較複雜的手術動作，降低神經傷害的機率，加速術後恢復、減少住院天數；健保署也宣布，最快在今年3月將「達文西低前位直腸切除術」納入健保給付，讓患者不會有過重的自費負擔。
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