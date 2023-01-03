周四氣溫回升！周末乾冷空氣南下 周日北部低溫驟降

從小日常生活就教育回收很重要，但大家真的知道什麼能夠回收、什麼不行嗎？其實有許多「塑膠製物件」，是不能回收的，像絨毛娃娃就無法送進回收廠，只能被丟進一般垃圾，所以可愛的絨毛娃娃真的超級不環保的。

2023-01-03 13:56