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周四氣溫回升！周末乾冷空氣南下 周日北部低溫驟降

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
秋冬時節的落羽松總讓人驚豔，不少民眾在由綠黃轉紅的落羽松下拍照，用手機留住季節限定的唯美風景。記者侯永全／攝影
秋冬時節的落羽松總讓人驚豔，不少民眾在由綠黃轉紅的落羽松下拍照，用手機留住季節限定的唯美風景。記者侯永全／攝影

今日東北季風南下，迎風面的北部、東半部有局部短暫降雨，東北角、北海岸、宜蘭及北部山區有局部大雨發生機率。周四氣溫回升，下一波冷空氣預計周末影響北台灣，水氣偏少，僅東半部會有零星降雨。

今明兩天因受東北季風影響，北部及東半部地區有短暫雨，氣溫偏低，西半部及東部低溫15至17度。周四起氣溫逐漸上升，北部氣溫約在18至20度左右，中南部則在19至23度之間。周末預計會有一波偏乾的冷空氣南下，北部氣溫降至約16度左右，周日因冷空氣加輻射冷卻作用，北部低溫有機會下探至13度，9日起隨著冷空氣遠離，氣溫逐漸回升。中南部則不會受冷空氣影響，天氣相對晴朗舒適。

今明兩天因受東北季風影響，北部及東半部地區有短暫雨，氣溫偏低，周四起氣溫逐漸上升，周末預計會有一波偏乾的冷空氣南下，周日北部低溫有機會下探至13度，新北中和一處公園內的落羽松，蕭瑟寒風中散發著浪漫氛圍，吸引民眾目光。記者侯永全／攝影
今明兩天因受東北季風影響，北部及東半部地區有短暫雨，氣溫偏低，周四起氣溫逐漸上升，周末預計會有一波偏乾的冷空氣南下，周日北部低溫有機會下探至13度，新北中和一處公園內的落羽松，蕭瑟寒風中散發著浪漫氛圍，吸引民眾目光。記者侯永全／攝影

低溫 東北季風

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