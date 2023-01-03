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微電車強制掛牌納管 外籍移工即日起免附雇主同意書

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
微型電動二輪車去年11月起掛牌納管，即日起外籍移工申領無需再檢附「雇主同意書」作為審核文件。圖／本報資料照
微型電動二輪車去年11月起掛牌納管，即日起外籍移工申領無需再檢附「雇主同意書」作為審核文件。圖／本報資料照

微型電動二輪車去年11月起掛牌納管，公路總局今表示，即日起外籍移工申領「機車」及「微型電動二輪車」牌照時，只需準備居留證正本、印章、出廠證明、統一發票、有效期間30日以上強制汽車責任保險證等文件，無需再檢附「雇主同意書」作為審核文件。

公路總局去年11月起要求微型電動二輪車掛牌納管，其中要求移工買微電車前必須檢附雇主同意書，挨批歧視。公路總局今表示，即日起外籍移工申領「機車」及「微型電動二輪車」牌照無需再檢附「雇主同意書」作為審核文件，鑑於就業服務法及雇主聘僱外國人許可及管理辦法已要求雇主辦理外國人「職前講習」時，應介紹道路交通安全規則等相關法令，並輔以外國人團體等宣導管道。

公路總局提醒，「微型電動二輪車專區」已建置有6國語言的懶人包與一次告知單，外籍移工可先上網查詢申領牌照應備證件的相關資訊，並同樣享有在今年12月31日前掛牌免牌照規費450元的優惠措施。

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