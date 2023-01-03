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新雨王出爐！ 宜蘭西帽山年雨量累計「首破萬」創紀錄

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據氣象局統計，去年全台累積雨量冠軍為宜蘭南澳鄉西帽山測站，累積雨量高達1萬2027毫米。圖／氣象局提供
根據氣象局統計，去年全台累積雨量冠軍為宜蘭南澳鄉西帽山測站，累積雨量高達1萬2027毫米。圖／氣象局提供

受到東北季風以及南方雲系影響，北台灣近日來天氣陰雨綿綿。實際上，根據氣象局統計，去年全台累積雨量冠軍為宜蘭南澳鄉西帽山測站，累積雨量高達1萬2027毫米，不僅是台灣首個年雨量破萬的自動氣象站，其累積的雨量，大約是17公分高珍珠奶茶手搖70杯 ，一杯一杯往上疊起來的高度。

氣象局表示，西帽山位於宜蘭縣蘇澳、南澳山區，由於宜蘭有著天然的三角形畚箕地形，開口朝著海，位於宜蘭縣南側的山區及蘇澳地區，是整個宜蘭感受上下雨最有感的地方，宜蘭人的記憶，就是一整個冬天棉被衣服總是帶著濕氣。

氣象局表示，去年9至11月，西帽山受到東北季風和南方低壓系統 交互作用，加上地形舉升，10月份更是單月就達4574豪米，潛力極高。

氣象局也提到，由於東北季風的迎風面降雨，從宜花交界的山區，到基隆北海岸，到新北部分山區，都在這時間有了可觀的雨量，新北市大坪也在今年出現破萬的雨量累積。

不過氣象局也說，東北季風帶來的豐沛雨水，卻無法抵達中南部，整個冬天會有大半的時間都是東雨西晴、北濕南乾，涇渭分明。

雨量 宜蘭 氣象局 東北季風

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