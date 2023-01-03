快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

經典賽／會長蔡其昌出面！張育成點頭若入選中華隊一定義不容辭

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業者進口大閘蟹戴奧辛超標 新北：市售水產皆安排抽驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
大閘蟹示意圖。圖／讀者提供
大閘蟹示意圖。圖／讀者提供

衛福部食藥署今日公布最新邊境攔截結果，一批來自中國的活中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）被檢出戴奧辛超標。由於進口商碩璿國際貿易有限公司登記在新北市，新北衛生局說，國內針對大閘蟹是由食藥署在邊境百分之百逐批查驗，違規產品會直接在金門海關銷毀，而市售水產品均有安排專案抽驗。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，戴奧辛限值為3.5pg/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5pg/g wet weight，這一批大閘蟹戴奧辛含量超標，依規定退運或銷毀。

新北衛生局指出，國內針對來自中國大陸的「大閘蟹」，由食藥署在邊境採取百分之百逐批查驗，高強度把關，該案違規產品將會在金門海關處完成銷毀作業。

另外，新北衛生局針對市售水產品，均有安排專案抽驗檢驗動物用藥，倘查有違規，依食品安全衛生管理法辦理。

中國出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供

衛生局 戴奧辛 大閘蟹 食藥署

延伸閱讀

不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮

中國大閘蟹檢出戴奧辛超標 6400公斤邊境攔截

新北釣客發現浮屍「摸一下軟軟的」 警排除他殺...判定意外溺斃

新北山區高地居民用水成問題 坪林簡易自來水完工改善

相關新聞

陸輸台大閘蟹檢出戴奧辛 食藥署無限期禁止該場進口

食藥署本周最新邊境不合格食品中，日本草莓一口氣6批的不合格，先前也已有多批不良記錄；中國大陸出口的大閘蟹本周也驗出環境汙...

垃圾車總動員！被丟棄娃娃的怨念「回收娃娃惡魔」 網勸世：不要再夾了

從小日常生活就教育回收很重要，但大家真的知道什麼能夠回收、什麼不行嗎？其實有許多「塑膠製物件」，是不能回收的，像絨毛娃娃就無法送進回收廠，只能被丟進一般垃圾，所以可愛的絨毛娃娃真的超級不環保的。

出生不到14萬新低 婦幼院長催生：不孕未婚婦女納補助

去年全台新生兒出生數13.8萬人創光復後最低，儼然成為國安問題，桃園市宏其婦幼醫院年年新生兒生產率高，院長張紅淇今天上午...

國2甲及國4豐潭段春節前通車 可望紓解周邊地雷路段

因應桃園機場客運量持續增加，高速公路局預計1月9日下午3點通車啟用新完成的國2甲線，未來民眾可經由國道2號直接銜接台15...

業者進口大閘蟹戴奧辛超標 新北：市售水產皆安排抽驗

衛福部食藥署今日公布最新邊境攔截結果，一批來自中國的活中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）被檢出戴奧辛超標。由於進口商碩璿國際貿易有...

春節長照服務申請要快 長照司估居家照顧、喘息服務申請多

農曆春節將至不少民眾安排出遊，衛生福利部長期照顧司提醒，失能民眾及家庭照顧者可提前預約春節長照2.0服務，而各縣市預約時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。