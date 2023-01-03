業者進口大閘蟹戴奧辛超標 新北：市售水產皆安排抽驗

衛福部食藥署今日公布最新邊境攔截結果，一批來自中國的活中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）被檢出戴奧辛超標。由於進口商碩璿國際貿易有限公司登記在新北市，新北衛生局說，國內針對大閘蟹是由食藥署在邊境百分之百逐批查驗，違規產品會直接在金門海關銷毀，而市售水產品均有安排專案抽驗。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，戴奧辛限值為3.5pg/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5pg/g wet weight，這一批大閘蟹戴奧辛含量超標，依規定退運或銷毀。

新北衛生局指出，國內針對來自中國大陸的「大閘蟹」，由食藥署在邊境採取百分之百逐批查驗，高強度把關，該案違規產品將會在金門海關處完成銷毀作業。

另外，新北衛生局針對市售水產品，均有安排專案抽驗檢驗動物用藥，倘查有違規，依食品安全衛生管理法辦理。 中國出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供

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