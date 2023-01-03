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春節長照服務申請要快 長照司估居家照顧、喘息服務申請多

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
長照司估計，春節期間民眾使用長照服務類型，以居家服務、喘息服務、送餐等臨時照顧類型較多。圖／123RF
長照司估計，春節期間民眾使用長照服務類型，以居家服務、喘息服務、送餐等臨時照顧類型較多。圖／123RF

農曆春節將至不少民眾安排出遊，衛生福利部長期照顧司提醒，失能民眾及家庭照顧者可提前預約春節長照2.0服務，而各縣市預約時間不同，如台北市須在1月7日前完成預約，屏東縣的長照喘息服務則須在1月6日前完成預約，其餘大多縣市預約時間分別落在1月10日至1月19日。

凡失能身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民或65歲以上失能長者，春節仍可使用長照服務資源，包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送服務、喘息服務，及餐飲服務等，民眾提前預約以利各縣市照管中心、社區整合型服務中心（A單位）安排。

長照司表示，聘有外籍看護工家庭的被照顧者，經評估為長照需要等級2至8級者，如外籍看護工休假、因故請假，可申請喘息服務，不再受30天以上空窗期限制。除喘息服務外，也可申請專業服務、交通接送、輔具服務、居家無障礙環境改善服務、與社區式交通接送服務等。

長照司表示，交通接送服務擴大服務對象範圍，只要經評估長照需要等級2級（含）以上者，不分偏鄉或都市，皆可申請交通接送服務，以滿足長照失能者就醫或復健需求。

長照司副司長吳希文補充表示，縣市政府為及早安排長照服務，希望請民眾在1月10日至1月19日提前預約，部分縣市時間更早，像是北市於1月7日需要完成預約，屏東縣的喘息服務則要在1月6日前完成預約。

吳希文表示，根據過往統計，春節期間民眾大多申請臨時照顧的服務居多，包括居家服務、喘息服務、送餐等，其餘沒有急迫性的服務，例如日間照顧、專業服務等，民眾春節期間不一定會使用。

長照司呼籲，有長期照顧服務需要的民眾，可利用市話、手機撥打1966長照服務專線，春節期間來電，請留下聯絡方式，於1月30日起會由各地方長期照顧管理中心專責人員，主動聯絡。

長照 春節

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