元旦連假國道事故增3成 高公局曝兩大原因不塞車

元旦連假結束，根據高速公路局統計，受北部及東部地區天雨影響，連假期間國道肇事件數高達171件，較去年同期(129件)增加33%，影響國道行車甚鉅。高公局表示，但受北部、東北部濕冷天候影響，且春節10天連假相近所致，此次元旦連假國道壅塞狀況較去年同期略減。

高公局指出，連假期間平均每日國道全線雙向交通量為107.3百萬車公里(mvk)，較去年同期平均(109.7mvk)略減2%，研判受北部、東北部濕冷天候影響，且已接近春節10天連假所致，國道壅塞狀況也較去年同期略減。

根據高公局統計，連假期間國道每日雙向交通量介於102.5至109.8mvk，其中，南向交通量以首日59.0 mvk最高，北向以第2日56.2 mvk最高，雙向以第2日109.8 mvk最高(平日的1.2倍)；另每日壅塞比例(每半小時行駛速率低於40公里路段與時段占全日路段時段比例)平均為0.83%，較去年同期平均0.97%減少0.14%。

國5交通部分，因宜蘭地區降雨影響旅次減少，平均交通量僅為2.8mvk，相較去年同期平均減少7%，仍為平日1.1倍；另通過雪山隧道交通量每日平均為6.6萬輛次，與去年同期7.0萬輛次減少6%，仍為平日1.1倍。國5南向尖峰日壅塞比例為5%，與去年同期相近；北向尖峰日平均壅塞比例為14%，較去年同期減少7%。

高公局也說，此次元旦連假首日受北部及東部地區天雨影響，國道肇事件數高達171件，較去年元旦連假同期(129件)增加33%，影響國道行車甚鉅，事故多在20分鐘內即予排除，降低對整體車流影響。另外，高速公路1968網站及App連假期間每日平均總瀏覽量為50.6萬次，為平日使用量(約13萬次)的3.9倍。

商品推薦