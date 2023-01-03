7-ELEVEN門市有機草莓獨家開賣 9款產銷履歷禮盒送禮夯
不讓日本草莓專美於前，7-ELEVEN宣布於實體門市引進具有「有機認證」和「產銷履歷驗證」的在地盒裝鮮果，每天限量開賣，讓喜愛草莓的民眾想吃隨時可以買來吃。同時更持續支持在地農產，於農曆年前夕與農糧署合作，推出多款具產銷履歷認證的水果禮盒和切片水果，強調「在地」、「當季」、「可溯源」等3大方向，提供消費者年節採買的新選擇。
7-ELEVEN指出，在地水果不僅食物里程短，且正值當季盛產汁多味美，滿足味蕾又能實踐綠色消費。而看好冬季草莓的高人氣，7-ELEVEN於實體門市、線上「i預購」、「i划算」平台販售新鮮盒裝香水草莓，自1月9日起於大台北地區約800家門市限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」，130克精巧盒裝，供草莓控隨時解癮。
農曆新年將至，水果禮盒是許多民眾送禮熱門選擇，今年特別與農糧署攜手合作，推出個人化份量的產銷履歷鮮切水果與9款可以在門市方便取貨的產銷履歷水果禮盒，包含台東鳳梨釋迦、嘉義茂谷柑、卓蘭巨峰葡萄、高雄雪麗蜜棗、屏東火龍果、梨山雪梨、台中椪柑、屏東黑珍珠蓮霧及美濃橙蜜香蕃茄，多樣化選擇提供消費者選購，送禮自用皆可到7-ELEVEN「i划算」平台安心選購，即日起於門市團購群組一次購買滿4盒更享有9折優惠。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言