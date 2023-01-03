7-ELEVEN門市有機草莓獨家開賣 9款產銷履歷禮盒送禮夯

不讓日本草莓專美於前，7-ELEVEN宣布於實體門市引進具有「有機認證」和「產銷履歷驗證」的在地盒裝鮮果，每天限量開賣，讓喜愛草莓的民眾想吃隨時可以買來吃。同時更持續支持在地農產，於農曆年前夕與農糧署合作，推出多款具產銷履歷認證的水果禮盒和切片水果，強調「在地」、「當季」、「可溯源」等3大方向，提供消費者年節採買的新選擇。

7-ELEVEN指出，在地水果不僅食物里程短，且正值當季盛產汁多味美，滿足味蕾又能實踐綠色消費。而看好冬季草莓的高人氣，7-ELEVEN於實體門市、線上「i預購」、「i划算」平台販售新鮮盒裝香水草莓，自1月9日起於大台北地區約800家門市限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」，130克精巧盒裝，供草莓控隨時解癮。

農曆新年將至，水果禮盒是許多民眾送禮熱門選擇，今年特別與農糧署攜手合作，推出個人化份量的產銷履歷鮮切水果與9款可以在門市方便取貨的產銷履歷水果禮盒，包含台東鳳梨釋迦、嘉義茂谷柑、卓蘭巨峰葡萄、高雄雪麗蜜棗、屏東火龍果、梨山雪梨、台中椪柑、屏東黑珍珠蓮霧及美濃橙蜜香蕃茄，多樣化選擇提供消費者選購，送禮自用皆可到7-ELEVEN「i划算」平台安心選購，即日起於門市團購群組一次購買滿4盒更享有9折優惠。 農曆新年將至，水果禮盒是許多民眾送禮熱門選擇，今年特別與農糧署攜手合作，推出個人化份量的產銷履歷鮮切水果與9款可以在門市方便取貨的產銷履歷水果禮盒。圖／7-ELEVEN提供 看好冬季草莓的高人氣，7-ELEVEN於實體門市、線上i划算平台販售新鮮盒裝香水草莓，自1月9日起於大台北地區門市限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN持續支持在地農產，於農曆年前夕與農糧署合作，推出多款具產銷履歷認證的水果禮盒和切片水果，提供消費者年節採買的新選擇。圖／7-ELEVEN提供

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