福容大飯店福隆推春節專案 吃龍蝦、泡溫泉、抽住宿券
今年春節年假長達9天，位在東北角的福容大飯店福隆今天公布春節系列住房專案活動，除了住房優惠，除夕到初五在田園咖啡廳享用自助百匯，每名成人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦，每晚還有新春賭神之夜，抽萬元住宿券。
農曆年假從1月21日連續放假到29日，飯店業者各自祭出優惠方案吸引消費者上門。福容大飯店福隆推出「錢兔似錦春節假期」住房專案1萬2888元起，可選擇雙人1泊2食或是4人1泊1食，入住精緻和洋客房兩大床房型，再搭配美味餐點及賭神之夜晚會籌碼券。
飯店田園咖啡廳自助百匯晚餐，從除夕到初五每位用餐成人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦，孩童贈送6吋手工披薩，如果想選擇中式圍爐一起團圓吃飯，福粵樓中式餐廳推出5人圍爐合菜9000元+10%，10人圍爐1萬5800元+10%，提供現烤牛小排、金蒜小龍蝦等年節料理。
福容飯店福隆表示，東北角有多樣海洋及山林生態旅遊景點，還有豐富的人文景觀及文化特色，包含草嶺古道、萊萊海蝕景觀、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、福隆海水浴場等地，都值得民眾前往遊玩。
飯店建議遊客可從福隆火車站出發，騎著自行車沿路經過綠意盎然的山谷，進入被林蔭包圍的舊草嶺隧道，出隧道後可看見遼闊的大海及龜山島。或是走訪草嶺古道可欣賞芒花，再往上走到桃源谷，飽覽宜蘭海岸的美景。
結束一整天行程回到飯店，還可享受福隆海洋溫泉，取自地底下1500公尺處的「氯化物氫鹽泉」泉質，呈現淡琥珀色，泉水透澈，幾乎無味。泉水礦物質含量是台灣溫泉法定標準的30倍，浸泡後有助皮膚保濕，紓緩痠痛及去除疲勞。
配合新北市政府舉辦「暖冬感溫祭」活動，即日起到2/15到福容福隆消費滿200元，憑發票上活動官網登錄即可參加摸彩活動，禮品總價值超過40萬元，相關活動資訊可上福容大飯店福隆官網（https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/）查詢。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言