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福容大飯店福隆推春節專案 吃龍蝦、泡溫泉、抽住宿券

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
福容大飯店福隆今天公布春節專案，除夕至初五田園咖啡廳享用自助百匯，大人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，除夕至初五田園咖啡廳享用自助百匯，大人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦。圖／福容大飯店福隆提供

今年春節年假長達9天，位在東北角的福容大飯店福隆今天公布春節系列住房專案活動，除了住房優惠，除夕到初五在田園咖啡廳享用自助百匯，每名成人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦，每晚還有新春賭神之夜，抽萬元住宿券。

農曆年假從1月21日連續放假到29日，飯店業者各自祭出優惠方案吸引消費者上門。福容大飯店福隆推出「錢兔似錦春節假期」住房專案1萬2888元起，可選擇雙人1泊2食或是4人1泊1食，入住精緻和洋客房兩大床房型，再搭配美味餐點及賭神之夜晚會籌碼券。

飯店田園咖啡廳自助百匯晚餐，從除夕到初五每位用餐成人加贈半隻焗烤波士頓龍蝦，孩童贈送6吋手工披薩，如果想選擇中式圍爐一起團圓吃飯，福粵樓中式餐廳推出5人圍爐合菜9000元+10%，10人圍爐1萬5800元+10%，提供現烤牛小排、金蒜小龍蝦等年節料理。

福容飯店福隆表示，東北角有多樣海洋及山林生態旅遊景點，還有豐富的人文景觀及文化特色，包含草嶺古道、萊萊海蝕景觀、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、福隆海水浴場等地，都值得民眾前往遊玩。

飯店建議遊客可從福隆火車站出發，騎著自行車沿路經過綠意盎然的山谷，進入被林蔭包圍的舊草嶺隧道，出隧道後可看見遼闊的大海及龜山島。或是走訪草嶺古道可欣賞芒花，再往上走到桃源谷，飽覽宜蘭海岸的美景。

結束一整天行程回到飯店，還可享受福隆海洋溫泉，取自地底下1500公尺處的「氯化物氫鹽泉」泉質，呈現淡琥珀色，泉水透澈，幾乎無味。泉水礦物質含量是台灣溫泉法定標準的30倍，浸泡後有助皮膚保濕，紓緩痠痛及去除疲勞。

配合新北市政府舉辦「暖冬感溫祭」活動，即日起到2/15到福容福隆消費滿200元，憑發票上活動官網登錄即可參加摸彩活動，禮品總價值超過40萬元，相關活動資訊可上福容大飯店福隆官網（https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/）查詢。

福容大飯店福隆今天公布春節專案，年菜圍爐5人9000元+10%起。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，年菜圍爐5人9000元+10%起。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，圖為海景和洋客房。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，圖為海景和洋客房。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，推薦騎乘自行車體驗東北角海岸美景。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，推薦騎乘自行車體驗東北角海岸美景。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，圖為福隆海洋溫泉。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆今天公布春節專案，圖為福隆海洋溫泉。圖／福容大飯店福隆提供

福隆 草嶺古道 咖啡廳

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