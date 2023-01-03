月用量2000萬顆氧化鎂錠軟便劑 缺工造成缺藥
衛福部食藥署近期公告，「"健喬"氧化鎂錠 250毫克」軟便劑，因缺工問題造成缺藥，其月用量約2000萬顆，目前已啟動專案製造，預計1到2個月內補足臨床缺口。
根據衛生福利部食品藥物管理署藥品供應資訊平台，健喬信元醫藥生技股份有限公司的「"健喬"氧化鎂錠 250毫克」，因生產問題導致缺藥。
食藥署藥品組科長楊博文今天接受媒體聯訪指出，軟便劑分別有膨脹性、滲透壓型、刺激型等不同型別，這次缺藥的「"健喬"氧化鎂錠 250毫克」為滲透壓型，根據健保用量，平均一個月約使用2000萬顆。
這款藥品的適應症主要為軟便、制酸。楊博文說明，制酸即抑制胃酸，另外有許多替代藥品；至於國內持透壓型軟便劑藥品許可證者，目前共有健喬信元醫藥生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司，主要由榮民製藥生產。
楊博文表示，榮民製藥去年底通報，因缺工關係無法足量生產，目前除協調臨床端優先使用在無法使用其他類型的患者，另也協調榮民製藥逐步恢復供應，同時核准健喬信元專案製造，預計未來1到2個月內補足臨床缺口。
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