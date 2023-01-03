「2023台灣燈會」主燈小提燈造型發表

「2023台灣燈會」將於今年2月5日至2月19日於台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈正式點亮，交通部觀光局今日對外揭開主燈「玉兔壯彩」的神秘面紗。

交通部長王國材致詞表示，交通部觀光局結合民間以及地方政府資源，在元宵節期間辦理台灣燈會，每年燈會吸引相當多國內外遊客蒞臨參觀，是中央政府與地方政府共同合作創造國際級觀光活動的最佳典範。

他說，台灣燈會原為僅在台北市舉辦，自2001年起移師全國各縣市舉辦，時隔23年重返台北市舉辦。第34屆台灣燈會將共同點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品佈滿在高樓建築與城市巷弄間，也將讓大家看見台北市23年來城市的蛻變與進步。

台灣燈會邁入第34屆，主燈設置於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈，總高22公尺身著太空裝的巨型玉兔，主題概念靈感來自獨步全球的臺灣晶圓產業，運用多項數位科技技術組合等特效，並特別由金曲音樂人陳建騏為主燈創作主題音樂，搭配明亮的音樂曲風以及數位動態影像，玉兔將自由變換多套精彩節目，活動將邀請臺灣之光奧運金牌選手郭婞淳，透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動的表情。精彩演出象徵臺灣自由民主的活力，也展現出國家未來的無限可能。

交通部觀光局長張錫聰表示，本次由國寶書法家張炳煌為玉兔壯彩主燈題字，玉兔造型十足科技感之外，也融入台灣傳統戲曲元素，祈願新的一年安定祥和、快樂富足、光明美好。

每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，像白兔帶著愛麗絲跳入兔子洞展開一連串的奇幻際遇般，今年將由顏色如彩虹般七彩斑斕的「大展虹兔」，帶領著大朋友、小朋友跳入炫目璀璨充滿驚奇的台灣燈會，「大展虹兔」除可供小朋友提燈遊玩外，亦可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈的璀璨燈光，讓每個小朋友化身為閃亮亮的小兔子。

「2023台灣燈會」訂於今年2月5日（星期日）元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將璀璨延續至2月19日（星期日）晚間結束，觀光局竭誠邀請全國民眾相約到臺北共襄盛舉，共度吉慶繽紛的元宵燈會 「2023台灣燈會」主燈「玉兔壯彩」暨小提燈「大展虹兔」造型今日於圓山飯店發表。記者楊文琪/攝影

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