符合環評承諾 國道1號幼獅交流道改善工程停止環境監測

國道1號五楊拓寬工程從2019年1月執行環境監測至去年12月，由於監測結果均符合環評承諾，因此開發單位申請停止營運期間環境監測計畫。環委僅要求將爬蟲類、蝶類及陸域動物監測結果納入報告，其餘均無意見，本案通過審查。

環保署環評大會審查「國道1號五股至楊梅段拓寬工程可行性研究替代方案環境影響說明書第四次變更內容對照表（停止幼獅交流道改善工程營運階段環境監測）」。

開發單位交通部高公局報告，國道1號五楊拓寬工程施工期間為2016年5月至2018年12月，並從2019年1月執行營運期間環境監測至去年12月，已監測4年，監測成果顯示對周遭環境無顯著影響且呈現穩定，因此依規定提出變更內容對照表申請停止營運期間環境監測計畫。

高公局表示，當地地區及工業區等大量聯外交通均經由幼獅交流道的聯絡道青年路進出，造成青年路已無法負荷該龐大車流，因此將幼獅交流道範圍內的青年路及其跨越國1的高架橋擴建為雙向四車道，並改建為單點式，不僅增加青年路容量及左轉儲車空間，又能簡化路口動線，改善交流道上下流中山高路段的服務水準。

高公局說明，本工程是將幼獅交流道由鑽石型改建為單點式，交流道區位不變，將原2平交號誌路口改建為單一號誌路口，交流道範圍內平面聯絡道路（青年路）則拓寬為4車道，有效提升幼獅交流道轉運效果。

而營運期間針對幼一國宅的噪音振動，、幼獅交流道的聯絡道（楊梅區青年路於交流道兩側各1處）的交通量、交流道周邊500公範圍的陸域動物等進行環境監測。經4年監測結果顯示，均符合環評承諾，本案對周遭環境無顯著影響且呈現穩定。

環委表示，開發單位均已針對書面審查意見做改善，因此未多新增意見，僅要求加強研析爬蟲類、蝶類監測結果種類及數量減少情形與本案營運的關聯性，並加強陸域動物歧異度變化的合理論述納入報告。本案建議審核修正通過，並將於今年1月16日第2次環評初審。

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