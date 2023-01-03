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垃圾車總動員！被丟棄娃娃的怨念「回收娃娃惡魔」 網勸世：不要再夾了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友拍到有輛資源回收車上載滿可愛的絨毛娃娃。 圖擷自臉書
有一名網友拍到有輛資源回收車上載滿可愛的絨毛娃娃。 圖擷自臉書

從小日常生活就教育回收很重要，但大家真的知道什麼能夠回收、什麼不行嗎？其實有許多「塑膠製物件」，是不能回收的，像絨毛娃娃就無法送進回收廠，只能被丟進一般垃圾，所以可愛的絨毛娃娃無法當做回收品處理。

日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「桃園奇幻資源回收車」，原PO在桃園中平路上，拍到有輛資源回收車上載滿可愛的絨毛娃娃。網感嘆「很勸世，不要再亂買了」。

貼文曝光後，累積超過1.8萬人按讚留言，許多網友留言表示「都是人家不要的，想想玩具總動員，環保車讓這些沒人要的玩偶再度賦予生命」、「我也有遇到，疑似被綁架的熊抱哥」、「絨毛娃娃的回收是很多主婦的痛，家裡一堆，但找不到地方送，很多物資捐贈機構，都特地將絨毛娃娃排除在外呢」、「比較有自由不會五花大綁，最後沒人要還被火化」、「被丟棄的娃娃怨念集合體…回收娃娃惡魔」、「不要再夾了」。

不過也有網友KUSO的開玩笑說道「片名『垃圾車總動員』」、「這算是一種孤兒院嗎」、「Open醬當bumper難怪他想飛走」、「他們應該很開心吧！比被丟掉時的心情」、「小朋友會很想去倒垃圾的」、「回收叔叔，我想要那隻」、「good idea，幫我夾史迪奇」。

有網友好奇提問「發現很多資源回收車都放一堆娃娃，有人知道為什麼嗎？」熱心網友回應「動物收容中心，給它一個家」、「這是從日本流行過來的，清潔人員出發點覺得這些可愛娃娃丟掉實在太可憐，不應該在垃圾車裡，所以在車上裝飾」。清潔人員解釋，他們覺得這些娃娃很可愛，實在不忍心看到娃娃跟髒兮兮的垃圾待在一起，這才決定把它們夾在車上。雖然主人不再需要它們，但它們也不該跟垃圾待在一起，否則太可憐了。

其實教導民眾回收最主要的用意，是希望可以重複再利用，也許無法馬上解決垃圾問題，但可以從自身做起，試著在日常生活中慢慢地練習「垃圾減量」，為環保盡一份心力。

資源回收 垃圾車 絨毛娃娃 kuso

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