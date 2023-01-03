全國出生不到14萬新低！ 婦幼院長催生：未婚生子納補助
去年全台新生兒出生數13.8萬人創光復後最低，儼然成為國安問題，桃園市宏其婦幼醫院年年新生兒生產率高，院長張紅淇今天上午表示，刺激生育就要下猛藥，建議政府生育補助，不應限制已婚生育，應該擴及未婚生子補助，來催生台灣新生人口。
宏其婦幼醫院10年來每年接生新生兒約3、4000人，為南桃園最多，該院統計以民國101年龍年新生兒4186人最高，之後如同全國出生率逐年下降。桃園市今年元旦寶寶77人，該院接生19人，占四分之一，市長張善政特別探視寶寶和提出催生政策鼓勵生育。
張紅淇對該院接生新生兒出生人數逐年下降有感，看到包括許多年輕護理人員的年輕人不敢生，他認為，年輕夫妻生育最大問題就是「沒人帶孩子」及經濟問題，這是年輕人不敢生的共通問題，政府逐年雖有做生育補助措施，但是刺激生育就要下猛藥，第一是不孕症補助，對想生卻不易生產婦確有幫助，一年來有多增加6000多個新生命。
此外，現在國人贊同婚姻關係開放，生育補助卻仍限制有婚姻關係的已婚婦女才有補助規定，許多未婚同居生子女，願意為國家增加生育新生命，就應該予以鼓勵，他建議，只要是國人，未婚生子也應該納入補助。
張紅淇表示，以國健署補助不孕症試管嬰兒一年催生6000多名新生兒，如果補助擴及未婚生子婦女，估計可增加三分之一以上新生兒生產，這會讓國人有感，他認為，政府在稅收多了4000億元，若拿出5億元補助，就會馬上讓人民有感。
其次解決生子托育問題，要學北歐育兒福利措施，增加公托，既然國家財政收入不錯，最好將夫妻育嬰假期限再延長一點。他並認為，為保護母胎及生產安全，亦應宣導婦產科建置兒科醫師等完整醫療體系，安心、安全生產。
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