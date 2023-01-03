難得出國！親友頻傳「代購清單」好困擾 網一句話說NO

疫情逐步解封，不少人開始出國。有位PTT網友抱怨，他最近陪日本籍太太回日本，卻遇上15位親友要求代購，其中八成都是要買藥。許多長輩甚至逕自傳照片來「幫我買一盒」」，也沒有詢問方不方便。

原po超困擾，「我還有小朋友，尿布、小朋友衣服等等的，行李都快超重了，還要應付這些人的東西。」他坦言因為知道不方便，自己從沒托親友在國外代購，他不懂為什麼大家覺得理所當然，「到底要怎麼拒絕這種事情呢？好煩」。

網友教他用小孩擋，「就照實說啊，小朋友東西太多不方便，很難嗎？」、「直接說行李超重，有超重費，這樣你們會虧錢」、「直接拒絕，不然就算0.33匯率 ，覺得貴就不要買」、「直接說不方便啊，早黑早享受，想當爛好人就吞了吧」、「直接回絕，黑一次撐住閒話攻擊就海闊天空了」、「只幫可以不收錢的買，例如爸媽」。

也有人建議裝死，「連花心力拒絕都不用，你只要回去並沒有買，大家就懂得這就是拒絕了」、「無視不讀不回，回國再說已經回來了」、「大國藥妝網址給他們自己訂，一萬日幣就免運了」。有人給軟釘子，「回說『有看到就幫你買』，唯一解」、「我都說缺貨買不到」、「說沒看到呼攏過去就好了」。

也有人建議行程保密，「下次就別讓他們知道你們往返日本的行程了」、「一律低調出國，回國一周再po照片」。

也有過來人還受氣，「最討厭的是買了還要找時間拿給他們，有些算錢的時候還斤斤計較」、「我遇過親友要求我代買大量日本衣服，我問她要幹嘛，她說要在台灣賣，等於利用我當免費代購，聽完馬上拒絕，當場我被掛電話」、「最靠北的時候還會被說買貴」、「有些親戚更噁心，跟他收錢還會去其他親戚咬耳朵說一點小錢也要收」。

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