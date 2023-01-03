難得出國！親友頻傳「代購清單」好困擾 網一句話說NO
疫情逐步解封，不少人開始出國。有位PTT網友抱怨，他最近陪日本籍太太回日本，卻遇上15位親友要求代購，其中八成都是要買藥。許多長輩甚至逕自傳照片來「幫我買一盒」」，也沒有詢問方不方便。
原po超困擾，「我還有小朋友，尿布、小朋友衣服等等的，行李都快超重了，還要應付這些人的東西。」他坦言因為知道不方便，自己從沒托親友在國外代購，他不懂為什麼大家覺得理所當然，「到底要怎麼拒絕這種事情呢？好煩」。
網友教他用小孩擋，「就照實說啊，小朋友東西太多不方便，很難嗎？」、「直接說行李超重，有超重費，這樣你們會虧錢」、「直接拒絕，不然就算0.33匯率 ，覺得貴就不要買」、「直接說不方便啊，早黑早享受，想當爛好人就吞了吧」、「直接回絕，黑一次撐住閒話攻擊就海闊天空了」、「只幫可以不收錢的買，例如爸媽」。
也有人建議裝死，「連花心力拒絕都不用，你只要回去並沒有買，大家就懂得這就是拒絕了」、「無視不讀不回，回國再說已經回來了」、「大國藥妝網址給他們自己訂，一萬日幣就免運了」。有人給軟釘子，「回說『有看到就幫你買』，唯一解」、「我都說缺貨買不到」、「說沒看到呼攏過去就好了」。
也有人建議行程保密，「下次就別讓他們知道你們往返日本的行程了」、「一律低調出國，回國一周再po照片」。
也有過來人還受氣，「最討厭的是買了還要找時間拿給他們，有些算錢的時候還斤斤計較」、「我遇過親友要求我代買大量日本衣服，我問她要幹嘛，她說要在台灣賣，等於利用我當免費代購，聽完馬上拒絕，當場我被掛電話」、「最靠北的時候還會被說買貴」、「有些親戚更噁心，跟他收錢還會去其他親戚咬耳朵說一點小錢也要收」。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言