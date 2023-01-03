年假長達10天 藥師公會提醒慢箋可提前10天領藥

今年過年年假長達10天，台南市藥師公會提醒，民眾如果有慢性病連續處方箋的藥物要領取，可提前在年前先領，而且最好先把處方箋送到附近藥局，請藥師先備貨，否則年前貨運量大、送貨出現延遲狀況，可能想領藥也沒藥可領。

公會表示，慢性病連續處方箋藥品吃完的日期或是需要回診的日期剛好是在1月20日至1月29日的春節期間，都可提早於1月10日至1月19日提前領藥。

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，今年農曆春節因為有長達10天的連假，政府為讓民眾春節期間可以安心過年，凡持有慢性病連續處方箋的民眾，只要慢性病連續處方箋領藥區間的最後一天是剛好落在春節連假期間，都可以提早領藥，讓民眾不用在過年期間還要趕著到醫院或藥局領藥。

陳皇宇說，今年受到烏俄戰爭和國際疫情的影響，很多藥品的供應不是很穩定，在衛福部食藥署的藥品供應資訊平台就有很多藥品呈現暫時性短缺的現象，例如軟便劑Mgo(氧化鎂)、治胃痛的Strocain(息痛佳音)，另外在一些藥品供應通路盤商的網站資訊上，有些藥品也是暫時沒貨，因此，為要能順利於年前可以領到藥，民眾可以先將慢性病連續處方箋拿到社區健保藥局給藥師進行訂藥、備藥，以確保領藥無虞。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，春節前夕各大物流業者接到的貨物運送量都會大增，也會影響到配送的速度，過去就有藥師在過年前訂藥，等收到藥品時已是過完年後，因此，萬一民眾在過年期間才發現自己的慢性病藥已服用完，急著要領藥，再加上各醫院開立的連續處方箋所使用的藥品廠牌可能有所不同，藥局不一定會剛好備有那個品項，這時，想要領到同廠牌藥品的困難度就會大增，因此，提早把慢性病連續處方箋拿到社區健保藥局給藥師預做準備是較好的方法。

吳振名也說，長天期的年假，民眾可能會遠行出遊，有時候會忘記服藥，這時也可到社區藥局購買藥品分裝盒，將每天不同時段要服用的藥品裝入藥盒內帶出門，就比較不會忘記帶藥、服藥，藥局販售的藥品分裝盒有一日份、三日份、七日份等多種不同規格樣式，都可方便民眾選購。

吳振名再次強調，確保年前能提早領藥過好年，慢性病連續處方箋越早拿到社區健保藥局給藥師先備藥越好，避免到時沒藥品影響身體健康。 台南市藥師公會提醒慢性處方箋藥物在年前可提前領藥。圖／公會提供

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