結合兩大台灣之光！ 台灣燈會22米主燈「玉兔壯彩」亮相

「2023台灣燈會」2月5日至2月19日於台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈點亮，交通部長王國材與台北市長蔣萬安今於圓山飯店共同揭開主燈「玉兔壯彩」樣貌，結合台灣之光「晶圓產業」概念，更邀請奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術呈現玉兔生動表情。台北市政府預估今年參觀人數將達1000萬人次，可望帶來經濟效益210億元。

王國材表示，台灣燈會每年吸引許多國內外遊客參觀，是中央與地方共同合作創造國際級觀光活動的典範。1990到2000年僅在台北市舉辦，2001年起移師全國各縣市舉辦，時隔23年重返台北市，將點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品布滿在高樓建築與城市巷弄間，讓大家看見台北市的蛻變與進步。

他也說，台灣燈會主燈區在國父紀念館，由國寶書法家張炳煌為主燈題字「玉兔壯彩」，代表月光吉祥、光輝明亮，也象徵台灣將繼續在世界發光。主燈設計則由知名藝術家李明道操刀，靈感來自台灣晶圓產業，並邀請手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術，為玉兔表演生動的表情，希望讓世界看見台灣，也展現民主活力。

蔣萬安表示，台灣燈會今年共有3大舞台區、200場次國內外表演，以城市廊道規畫，串聯台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈，12行政區都有主題燈飾，更規劃藝術入店，讓作品進入實體東區商圈店家， 融入大街小巷，不只照亮台北也閃耀全國。另外，今年玉兔燈會對他來說也別具意義，除了大兒子是兔寶寶，今年也將再貢獻1個兔寶寶。

交通部觀光局表示，「2023台灣燈會」於2月5日元宵節當天晚間7點開燈，主燈首創Robot造型科技玉兔，總高22公尺身著太空裝，每半小時展演一場燈光秀，並由金曲音樂人陳建騏為主燈創作主題音樂，將自由變換多套精彩節目。

另外，每年受小朋友期待的小提燈，以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想設計「大展虹兔」，除可作為提燈遊玩外，也可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈「一兔兩用」，民眾除了可於燈會現場排隊領取，也可至台灣燈會官網線上預約。

今年台灣燈會小提燈「大展虹兔」，除可作為提燈遊玩，也可組裝成戴於頭上的兔耳朵。記者周湘芸／攝影

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