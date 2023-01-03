年節返鄉、旅遊身體不適 藥師曝五大類常用藥品必備

農曆年節即將到來，民眾南來北往身體難免有不舒服的時候，這時醫療院所又多休診，藥師建議民眾可以於年節前備好五大類藥品，及時緩解症狀。五大類藥品分別是退燒止痛、消炎止痛、綜合感冒藥、止瀉藥及胃藥，另民眾也應備好快篩試劑，當出現症狀時，可以及早篩檢確定是否確診，以利盡速在48小時內使用倍拉維（Paxlovid）等抗病毒藥物抑制病毒複製，避免病情惡化。

藥師易麗珍說，退燒止痛藥是如普拿疼等具有乙醯氨酚成分的藥品，因有退燒、發散作用，可以讓侵入身體的風邪發散，但若是喉嚨痛、身體痠痛等疼痛症狀，就必須服用消炎止痛藥品，此類藥品多含布洛芬成份，而綜合感冒藥是一定要備的，因感冒常有鼻塞、流鼻水，造成吸氧不足，引起頭暈、頭痛，此類藥品可以止咳化痰，緩解流鼻水、改善頭暈、頭痛，症狀，至於胃藥可以抑制胃酸、胃痙攣成分，緩解消化不良。

年節期間，飲食大魚大肉或吃進不潔食物，也可能出現腹瀉症狀，止瀉藥也是必備，另民眾出遊長途搭車也應準備暈車藥，其多含有抗過敏、促進血液循環等成分為主，民眾自行服用指示用藥前應諮詢藥師，不要過度囤藥、服藥。

至於，高血壓、糖尿病等慢性疾病患者，易麗珍表示，年節期間仍須按時服藥，特別是人體血管為平滑肌，容易受到氣溫高低熱漲冷縮，如高血壓患南來北往時，因南部氣溫較高，抵達南部時血壓會比較平緩，但回到北部後氣溫較低，血壓容易飆高，所以一定要按時服藥、控制血壓。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎說，最簡單的備藥應包括解熱止痛、止瀉藥、綜合感冒藥、胃藥等，而慢性病患者用藥如果剛好是年節期間1月29日前吃完，可以於1月10日開始到社區領藥，以防年節期間無藥可用。

沈采穎指出，除常用藥品需要準備外，民眾返鄉過節，最好隨身攜帶一些快篩試劑，主因是現在冬季為流感及新冠肺炎同時流行的時候，可是兩者症狀相似，如果出現症狀時，可以及早快篩確定是否確診，並盡速在48小時內使用倍拉維（Paxlovid）等抗病毒藥物，以抑制病毒複製，避免病情更加惡化。

沈采穎說，民眾身體不適期間，最好少吃薑母鴨、麻油雞、酒精飲料等燥熱食物，主要是此類食物容易讓病毒更為活躍，建議身體不適時，飲食應以清淡食物為主。若民眾依藥盒指示服藥，如每天服藥三至四次，但服藥二天內症狀沒有好轉，應懷疑病症已無法用指示藥物緩解，建議應盡速就醫，不要延誤治療。

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