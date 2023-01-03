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大陸入境航班檢疫專案上路 機捷3點措施加強防疫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中國大陸航班乘客加強檢疫專案上路，桃園捷運公司表示，部分站點員工須每周快篩1次，加強防疫照護。圖／桃捷公司提供
中國大陸航班乘客加強檢疫專案上路，桃園捷運公司表示，部分站點員工須每周快篩1次，加強防疫照護。圖／桃捷公司提供

中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻，今年元旦起我實施兩岸直飛四航班旅客防疫專案，入境後需在機場接受唾液PCR篩檢。行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議，也研議自大陸啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客須做檢疫措施。桃園捷運公司今天表示，配合中央政策，每日除加強消毒，部分站點員工也須每周快篩1次，加強防疫照護。

我國元旦起實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，截至昨日，桃園機場加上松山機場共採檢旅客657人，其中陰性為493人、陽性為164人，陽性率為25%。蘇揆今在擴大防疫會議中，也請指揮中心研議自中國大陸啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當檢疫措施。

桃捷公司今表示，為配合中央政策，實施3點防疫措施，包括服務於A12、A13、A14a機場站的員工及包商，自元旦至31日每周須實施專案快篩一次，其餘單位視現場實際狀況實施；另車站、列車、站內旅客常接觸的扶手、電梯、廁所等設施維持每4小時定時消毒1次；電聯車每趟於端點站折返時也會消毒1次，並於每周收車後全車消毒。

桃捷表示，目前旅客搭乘捷運仍需配戴口罩，請旅客配合政府防疫政策，共同維護安全乘車環境，安心搭乘機場捷運

桃園機場 機場捷運

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