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去年春節缺蛋嚴重 農委會：今年年假期間架上買得到

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會表示，已加春節前調度，今年春節不會有民眾架上買不到蛋的情形。本報資料照片
農委會表示，已加春節前調度，今年春節不會有民眾架上買不到蛋的情形。本報資料照片

去年春節前，台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，春節假期期間沒送貨，加上傳統市場未開市，一時間架上空空，買不到雞蛋，引爆消費者怒火；農委會表示，今年不會有這樣的情形，春節前的雞蛋供應， 現在都已在調度。

農委會畜牧處副處長江文全表示，春節期間雞產蛋並不會停止，產地還是有收蛋，收完以後透過物流到消費地，如果是超市的洗選蛋，洗選場春節期間沒有運作，因此供應要看洗選場的休假情形；超市、賣場要求供應商供應一定的數量到通路上，也一定會有配送物流，不會有去年春節，架上買不到蛋的情形；且春節前的雞蛋供應，現在已經在調度。

江文全說，通路與供應商簽約，要求補貨就必須補貨，如果沒有供應足夠的量，供應商會依照合約被罰錢，因為去年的狀況，不少供應商去年被罰怕了，因此今年都會備好足夠庫存，因應春節需求。

他表示，由於春節期間，會使用雞蛋的加工廠、食品工廠也休息，加工所需要的雞蛋，已經協調先轉民生需求使用。

至於年前雞農與蛋商之間協議的紅盤，江文全說，「沒有紅盤了」，去年說取消，今年也不會有，所有春節前的雞蛋行情，由個別蛋商與農民約定，農委會並沒有一致性處理，而現階段批發蛋價行情持穩，並沒有波動。

春節 雞蛋 農委會

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