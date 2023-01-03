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中國大閘蟹檢出戴奧辛超標 6400公斤邊境攔截

中央社／ 台北3日電
中國大陸出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「活中華絨螯蟹(ERIOCHIER SINENSIS, LIVE)」檢出其他衛生項目不符規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布最新邊境攔截結果，一批來自中國的活中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹）違規被檢出殘留戴奧辛，是過去2年來首見，重達6400公斤全數遭退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項項檢驗不合格產品，如印度白米、韓國鮮蜜柑、墨西哥海膽卵等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，碩璿國際貿易有限公司自中國大陸進口的活中華絨螯蟹被檢出戴奧辛10.4pg/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8pg/g wet weight超標。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5pg/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5pg/g wet weight，這一批「大閘蟹」戴奧辛含量超標，依規定退運或銷毀。

國內目前針對來自中國的「大閘蟹」，全面採取百分之百逐批查驗的高強度把關。陳慶裕說，這一批違規是近2年來第1次檢出違規，自去年10月入秋以來，已累計抽驗有25批的中國「大閘蟹」。

此外，川咏水果有限公司從日本進口的草莓被檢出農藥殘留含量不符規定，共6批、541.2公斤全數遭退運或銷毀。

陳慶裕表示，這次共6批日本草莓檢出農藥殘留不符規定情況，分別檢出氟尼胺、賽安勃等2種農藥。

陳慶裕指出，賽安勃是准許使用的殺蟲劑，但殘留容許量中不含草莓這個作物，所以按照規定草莓這作物不得檢出；另外，氟尼胺也是准許使用的殺蟲劑，這次有4批草莓的殘留容許量超標違規。

陳慶裕說，由於去年初日本草莓有一陣子違規率很高，

從去年11月起的草莓產季開始，就針對日本草莓，不分進口商，全面採取20%到50%的加強抽批率查驗機制，所以這6批都是在加強抽批階段被抓出來。

至於進口商川咏水果有限公司部分，陳慶裕表示，這名業者過去兩年其實都沒有發生進口草莓違規紀錄，這是第1次，接下來將對其從日本進口的草莓，採取百分百逐批查驗。

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