今下午親自協商台鐵公司化子法 王國材樂觀看待
台鐵規畫2024年公司化，子法協商至今喬不攏，外界擔心延誤相關期程，交通部長王國材今天下午將與台灣鐵路工會面對面溝通，他上午出席台灣燈會記者會受訪表示，工會基於會員權益希望爭取更多權益，但還是要考量公司能順利營運下取得平衡點，他對整體進度樂觀，預計1月就能確定子法。
王國材指出，台鐵工會在公司化子法有些不同意見，過去從行政院推動會報提出方案進行勞資協議，但因常有不同意見，效益不高，這次請政務次長召開推動會報時把工會找來，跟行政院各單位面對面談，工會基於會員權益希望爭取更多協助，但還是要考量公司能順利營運下取得平衡點，預計1月確定子法，接下來預算、董事都會在今年完成，明年1月正式掛牌。
王國材日前表示，子法協商已有9項達成大致共識，預計1月就可訂定完成，但台灣鐵路工會秘書吳長智則否認說，先前出席推動會報根本沒達成任何共識，且行政院人事總處、主計總處及銓敘部都請假未出席，僅用書面回應，根本無法溝通，今天下午將進一步與王國材溝通，相信雙方都不樂見影響公司化期程。
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