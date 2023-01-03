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外銷訂單減！無薪假新增534人 製造業就占533人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今公布最新減班休息(俗稱無薪假)數據，本期實施減班家數2661家、人數1萬8492人，較上期增加7家，人數增加534人，其中製造業就占了533人。勞動部官員表示，受到國外景氣影響，工具機、汽機車零組件、工業用塑膠製品3家廠商就分別實施了150人左右，對於製造業減班休息是否有可能會持續惡化？官員說因國際情勢變數大，仍有待觀察。

根據勞動部統計，本期減班休息家數2661家、1萬8492人。實施人數最多的行業是支援服務業7718人、其次為製造業6237人、批發零售業1646人，家數最多為支援服務業1428家，其次為批發零售業365家、製造業307家。

勞動部條平司司長黃維琛說，本期增加的534人，製造業就占了533人，主要實施人數較多的有三家，分別是金屬機電工業裡面的工具機、汽機車零組件，以及化學工業中的工業用塑膠製品廠商，據了解是受到國外景氣影響，外銷訂單減少。

不過，解封後的觀光旅遊業則是前景看好。黃維琛說，有幾家航空業、旅行社已陸續終止減班休息，有的旅行社不只找回員工，還必須增聘員工支應大量湧入的業務，預期支援服務業、運輸倉儲業下一期的數據會明顯降低。

對於製造業狀況是否持續惡化，黃維琛表示，製造業的減班休息名單已轉由經濟部協助提供穩固措施，由於國際情勢變數大，製造業減班休息變化仍須持續觀察。

勞動部 旅行社

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