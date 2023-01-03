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航勤罷工恐癱瘓機場 王國材籲：不一定要用績效讓年終差太多

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，2公司是因外部因素減少營收，不是員工沒認真做事，希望集團合乎人情考量，讓員工好過年。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，2公司是因外部因素減少營收，不是員工沒認真做事，希望集團合乎人情考量，讓員工好過年。記者周湘芸／攝影

長榮航勤集體休假風波持續，華航旗下的桃園航勤也傳出春節、228連假都將「集體休假」，恐衝擊國門春節疏運。交通部長王國材今出席台灣燈會記者會受訪表示，2公司是因外部因素減少營收，不是員工沒認真做事，希望集團合乎人情考量，讓員工好過年，不一定要用績效讓集團內年終獎金差太多。他也強調，不會讓春節罷工發生。

王國材指出，這幾天有跟長榮航勤、桃園航勤做過很多討論，民航局都有介入，期待勞資協商本於合理、理性溝通讓紛爭盡快落幕，避免影響旅客搭機權益。過去2間公司虧損主要是因為疫情減少航班、服務班次，是因為外部因素減少營收，整個集團在有賺錢狀況下可以特別考量，他們(航勤)薪資普遍不高，集團能協助子公司，讓員工好過年，溝通協調過程中，希望資方用照顧員工角度，勞方考慮合理方案盡快落幕。

王國材也說，行政院國營企業每年發年終績效也有政策性因素，過去對台電、中油也不會用虧損來算年終獎金，若外部因素不是員工可左右，這可以特別考量，集團可給予一些協助，當然經費還是要從子公司出，但如果要發年終獎金有困難，集團必須做一些協助。他強調，以公司治理來看，發多少年終是看績效，但這是外部因素影響，集團整體仍賺錢，子公司是受疫情影響，不是員工沒認真做事。

他表示，他已經跟長勤董事長溝通很多次，桃勤也跟董事長談過，應該明天會與員工做些討論，兩方若都是外部因素造成，母公司、集團都應該做些合乎人情考量，讓員工好過年，希望他們可以參考這方向，不一定只用績效讓集團內年終獎金差太多。

被問到春節罷工是否影響疏運，他強調，交通部不會讓它發生，現在都積極溝通避免發生。

針對桃勤提出六大訴求是否完全滿足？王國材表示，他們有很多訴求，但現在最急的是年終獎金，這部分他跟華航也做過討論，大概有些初步方案希望達成共識，還是兼顧員工好過年，在能力範圍下盡量協助。

王國材 春節 長榮航勤

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