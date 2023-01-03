花蓮慈濟醫院研製推車防護罩 保護新生兒健康

國內疫情升溫，嬰幼兒須滿6個月才可接種新冠疫苗，也沒辦法戴口罩，無法得到保護。花蓮慈濟醫院小兒加護病房與護兒中心團隊研發「新生兒推車防護罩」，守護寶寶健康。

慈院小兒加護病房護理長張瑞雲表示，以前新生兒戴頭罩型防護罩，在喝奶時需反覆穿戴，讓寶寶無法得到充足睡眠；協助寶寶側臥時，防護罩也會影響頭部移動，團隊去年開始設計如何讓寶寶舒適又可增加防護的設備。

張瑞雲指出，團隊一開始使用保鮮膜代替防護罩，但不易塑形，還會黏在一起。後來利用閒置的氧氣罩，罩在嬰兒車上，卻有體積大、重量重、數量不足、不易收納及照護不便等缺點。

經多次嘗試，終於設計出初代的「嬰兒防護罩」，吸引許多廠商詢問，在創新研發中心的協助及媒合下，委外廠商與護兒中心團隊改良防護罩，設計第二代的「新生兒推車防護罩」。

「新生兒推車防護罩」用透明防護罩對準固定膠條黏在嬰兒車上，可清楚觀察寶寶的臉部表情、有無溢奶或是膚色變化等，如有狀況護理人員能立即處理，同時保護新生兒的臉、口、鼻、眼等，避免受病毒或細菌感染。

張瑞雲說，「新生兒推車防護罩」有體積小、收納方便、拿取容易、單次使用及製作成本低的優點，使用時不會因為移動而吵醒寶寶，讓爸爸、媽媽安心。

慈院護理部主任鍾惠君表示，經研發團隊不斷努力與改良，讓新生兒能得到更完善的照顧，這項創意發明也獲得花蓮縣護理師護士公會肯定，獲得「護理創新佳作」。 「新生兒推車防護罩」透明的設計可以隨時觀察嬰兒有無溢奶或是膚色變化等，同時保護臉、口、鼻、眼避免受感染。圖／花蓮慈濟醫院提供 「新生兒推車防護罩」有體積小、收納方便、拿取容易、單次使用及製作成本低的優點，使用時不會因為移動而吵醒寶寶。圖／花蓮慈濟醫院提供

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