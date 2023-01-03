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菸害防制法明最後協商 民團籲立法院衛福部「勿幫菸商開後門」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
民團指出，加熱菸的必要組合元件就等於品牌名稱，現行政院版草案就是「無法可管」。圖／台灣拒菸聯盟提供
民團指出，加熱菸的必要組合元件就等於品牌名稱，現行政院版草案就是「無法可管」。圖／台灣拒菸聯盟提供

新型菸品猖獗，我國力拼今年完成「菸害防制法」修正草案，衛福部國健署主張禁止電子煙、納管加熱菸，但民團主張「雙禁」，立法院衛環委員會過去已進行3次協商，但國健署所提出版本，針對加熱菸載具組合元件相關管制條文「不明確」，召委林為洲要求國健署務必「納入管制加熱菸載具及其必要組合條文」，並於今日提交委員會，以利明日上午進行第4次、也是最後一次協商。

菸害防制法逾16年未修訂，為維護國人及下一代健康，由158個團體組成的台灣拒菸聯盟暨全國家長會長聯盟，代表全國家長強烈呼籲立法院、衛福部應堅持捍衛下一代健康的立場，「不可幫菸商開後門」，至少確實通過以下四大訴求，包括「禁止所有加味菸品」、「菸盒印製85%警示圖文」、「拒絕使用健康風險評估之誤導字眼」、「加熱菸載具 直接比照菸品管理」。

台灣拒菸聯盟代表今也緊急求見衛福部長薛瑞元，懇求勇敢捍衛政院版禁止所有加味菸品、菸盒印製85%警示圖文；並提醒國健署，對於新型菸品，不可以用世界衛生組織（WHO）譴責的「健康風險評估」取代「上市前審查」，且加熱菸載具就是菸品品牌，應比照菸草柱依菸品管理，不能只禁止其廣告促銷，而縱容加熱菸載具可做減害宣傳、開放式貨架陳列展示、自動販賣機與網路郵購販售，甚至免費供應等。

台灣拒菸聯盟也表示，菸害防制法修法進入最後關鍵，代表們也前往支持台灣拒菸聯盟的立委林奕華、林為洲、吳玉琴、陳椒華等，再次當面感謝與請託說明；同時也進一步向蘇巧慧、賴惠員、邱泰源等委員說明與請託，共同為下一代健康而努力，切勿功虧一簣。

民團呼籲，加熱菸載具就是菸品品牌，衛福部修法主張恐導致嚴重後果。圖／台灣拒菸聯盟提供
民團呼籲，加熱菸載具就是菸品品牌，衛福部修法主張恐導致嚴重後果。圖／台灣拒菸聯盟提供

國健署 衛福部 立法院

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