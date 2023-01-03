高雄演唱會爆炸多 網議：缺最重要的中型演唱會

高雄連辦兩場大型跨年演唱會，元旦「高流幸福式」傳出硬體出狀況，造成主持人黃子佼獨自撐場20分鐘，引發熱議。網路上也討論高雄流行音樂中心的使用率低，高雄仍缺中型演唱會，尤其是可容納5千人的海音館目前仍無相關演出。

黃子佼在元旦跨年活動後在臉書發文公開和當天工作人員道歉，但也希望主辦單位能檢討活動備案。留言處也有疑似高雄夢時代跨年場的工作人員說，前一天夢時代跨年也是硬體出包，樂團八三夭無法出場，造成主持人浩角翔起尬唱兩首歌。

「高雄好過日」粉絲專頁指出，暨張惠妹在高雄開唱多場後，五月天也將在3、4月到世運主場館開唱。加上新好男孩、西城男孩、BLACKPINK等國際大咖，高雄前四個月會有23場次演唱會。但在成熟市場中，應該作為主力的5千人中型演唱會卻很少，樂團滅火器、美秀集團近期在高流的表演都未選擇選擇海音館，而是選在容留數低的livewarehouse和鯨魚館。這也顯示高雄演唱會產業仍不成熟。

市議員邱于軒指出，高流的決策圈愈走愈窄，連優秀音樂人、高流前副執行長黃中岳本是滿腔熱血，最後也鎩羽而歸，高流不論在招商、劉才育才等計畫都應更廣納意見、公開透明，才能在後疫情時代真正發揮場館效益，與世界競爭一流流行音樂人才和演出。

市議員簡煥宗表示，自己曾至海音館聽歌手蘇慧倫演唱會，場地硬體設施完善，疫後經濟復甦，高流團隊應思考如何活絡場館利用，除了流行音樂外，也可找其他類型表演，讓場地運用更多元活潑。高流啟用一年多，他認為要給團隊更多嘗試、努力的時間，團隊也需主動出擊，讓各項場館都妥善使用。

「高雄好過日」指出，海音館的利用率仍不足，缺乏活躍、主力的中型商演能量，雖高雄前半年已有23場次演唱會，預料將有42萬人進場，透過體驗經濟，讓疫後復甦有了好的開始。但靠「天團」等級藝人來高雄舉辦演唱會，只能在短期賺進周邊大量觀光財，在地流行音樂生態仍不成熟。

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