天冷猝死易增 醫師提醒AED四步驟救更多生命

近期天氣時常氣溫驟降，容易引發猝死危機，不過猝死原因相當多種，其中急性心肌梗塞併惡性心律不整為最大宗，可以降低的死亡的關鍵就是快速提供正確電擊，醫師提醒，自動體外心臟去顫機使用方式「打開—貼好—按鈕」，千萬別猶豫，就可以救更多人。

聯新國際醫院醫師賈蔚表示，台灣公共場所「自動體外心臟去顫機AED」配置已經普遍，但最怕的是有人不會用、不敢用，其實取得AED後，先找到ON或OFF開關打開，之後就會播放語音，民眾千萬別慌張。

賈蔚說，之後貼上電極片在胸口，而電極片包裝上都有貼的位置，民眾不用擔心貼錯，貼好後電擊器會自動進入分析模式，千萬別碰觸到病人，否則會增加干擾訊號，最後，當電擊器分析後若建議電擊，紅色電擊紐會亮起，勇敢按下去，但千萬要注意別碰觸到病人，以免同時被電擊導致受傷。

賈蔚提醒，AED真的很簡單，若有人突然倒下，而電擊器又可就近取得，別猶豫，勇敢地「打開—貼好—按鈕」，而真的很簡單。而AED若分析不建議電擊的病人，千萬要要儘快CPR，把握所有搶救的黃金時間。

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