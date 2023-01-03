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寒流頻繁禽流感疫情升溫 留意這兩款畜禽產品春節供應

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
彰化縣二林鎮一處土雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所完成場內共1萬5804隻土雞撲殺及消毒工作。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣二林鎮一處土雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所完成場內共1萬5804隻土雞撲殺及消毒工作。圖／彰化縣動防所提供

寒流一波波，加上H5N1、H5N2高病原性禽流感疫情齊發，眼看農曆春節即將到來，春節使用到的畜禽產品土雞、雞蛋首當其衝；產業團體表示，土雞仍有庫存冷凍雞肉120萬隻，足以因應過年、餐飲所需；而雞蛋因為天冷、換羽多，目前約缺蛋5%，沒有去年春節前這麼嚴重。

中華民國養雞協會土雞組組長翁鼎翔表示，去年底寒流一波波來襲，就要求所有飼主，一定要做好保溫，目前土雞的禽流感疫情在彰化地區，依照過往經驗，要往南傳播到屏東約需要2個月；依照時序推估，若是寒流或禽流感疫情持續嚴峻，會在農曆年後才爆發，今年清明節供應將受影響。

翁鼎翔表示，至於春節的土雞需求，目前看起來還好，因目前禽流感撲殺的雞場， 大多都是六七周齡的小雞，還要看未來一兩周的狀況；之前因為疫情期間影響、銷路不佳凍存的土雞仍有20萬箱，每箱依照不同通路需求有6至10隻，推估約有120萬隻備用，足以因應春節、餐飲、尾牙需求。

至於雞蛋部分，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，因為寒流接續報到，蛋雞產蛋率下降，現階段蛋雞換羽也多，雞蛋供應呈現「有缺，但不如去年春節前這麼煩惱」的狀態；推估缺蛋約4000至5000箱(每箱約200顆)，約占5%。

他表示，今年春節連假放10天，春節沒有送蛋，通常是初五開工、初六開盤，加上農委會進口1300公噸雞蛋備用，春節期間應該不至於買不到。

黃榮珍說，往年春節前雞農與蛋商都會合議談好「紅盤價」，今年也有在講，今年養雞飼料漲了70%、 中雞漲45%、小雞也漲7%，飼養成本暴漲，加上農委會抑制蛋價不能漲，在這情況下若還要求紅盤，「我目前還沒有答應」。

春節 禽流感 雞蛋

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