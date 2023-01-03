老董打網球稱「比牛還勇」卻險中風 醫查…三條冠狀動脈塞了兩條
汽車零件業黃姓老董愛打網球，自詡「比牛還勇」，後因3度在球場昏倒就醫檢查，赫然發現三條冠狀動脈竟塞了2條，經緊急氣球擴張、支架打通，才得以馳騁球場，日前還勇奪「巨象盃」全國壯年網球錦標賽75歲組單打冠軍，讓他笑稱「要把獎牌送給醫師」。
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，心臟主要的三條血管就像是供應心臟養份的水管，一旦塞住，就無會造成心臟缺氧、心臟肌肉壞死，致冠狀動脈阻塞，進而併發狹心症、心肌梗塞。呼籲有三高、肥胖、吸菸者、高齡以及家族遺傳者要提高警覺。
黃姓老董走路健步如飛，講話聲若洪鐘，喜歡打網球，一天可打個六、七場，菸齡50多年，6年前在家人勸阻下才決定戒菸。他曾3度在球場昏倒，但又很快恢復站起來，其妻擔心可能有風險，經諮詢亞大醫院家醫科醫師後，會診王宇澄安排詳細檢查。
王宇澄說，黃姓老董經檢查發現，三條冠狀動脈中的右冠狀動脈、左前降支幾乎全塞，擔心會有突發狀況，立即送入導管室利用氣球擴張術撐開塞住的血管，再裝入3支塗藥支架避免血管再度阻塞。
黃姓老董術後恢復良好，繼續馳騁球場。日前參加「巨象盃」全國壯年網球錦標賽一路過關斬將，拿下單打冠軍，特別利用回診時間，向醫師報告這個好消息，笑稱「要把獎牌送給醫師」，也盼由他的案例，提醒民眾要戒菸。
王宇澄建議，年滿40歲民眾可以接受國健署補助的免費成人健檢，45歲以上男性可考慮心電圖與運動心電圖檢查，女性55歲以上也要定期檢查，最重要的是「一定要戒菸」，此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下就沒事，等到疾病發作，可能就回天乏術。
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