快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老董打網球稱「比牛還勇」卻險中風 醫查…三條冠狀動脈塞了兩條

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
黃姓老董（中）勇奪網協全國壯年錦標賽75歲組單打冠軍，笑稱「要把獎牌送給醫師」，右為醫師王宇澄。圖／亞大醫院提供
黃姓老董（中）勇奪網協全國壯年錦標賽75歲組單打冠軍，笑稱「要把獎牌送給醫師」，右為醫師王宇澄。圖／亞大醫院提供

汽車零件業黃姓老董愛打網球，自詡「比牛還勇」，後因3度在球場昏倒就醫檢查，赫然發現三條冠狀動脈竟塞了2條，經緊急氣球擴張、支架打通，才得以馳騁球場，日前還勇奪「巨象盃」全國壯年網球錦標賽75歲組單打冠軍，讓他笑稱「要把獎牌送給醫師」。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，心臟主要的三條血管就像是供應心臟養份的水管，一旦塞住，就無會造成心臟缺氧、心臟肌肉壞死，致冠狀動脈阻塞，進而併發狹心症、心肌梗塞。呼籲有三高、肥胖、吸菸者、高齡以及家族遺傳者要提高警覺。

黃姓老董走路健步如飛，講話聲若洪鐘，喜歡打網球，一天可打個六、七場，菸齡50多年，6年前在家人勸阻下才決定戒菸。他曾3度在球場昏倒，但又很快恢復站起來，其妻擔心可能有風險，經諮詢亞大醫院家醫科醫師後，會診王宇澄安排詳細檢查。

王宇澄說，黃姓老董經檢查發現，三條冠狀動脈中的右冠狀動脈、左前降支幾乎全塞，擔心會有突發狀況，立即送入導管室利用氣球擴張術撐開塞住的血管，再裝入3支塗藥支架避免血管再度阻塞。

黃姓老董術後恢復良好，繼續馳騁球場。日前參加「巨象盃」全國壯年網球錦標賽一路過關斬將，拿下單打冠軍，特別利用回診時間，向醫師報告這個好消息，笑稱「要把獎牌送給醫師」，也盼由他的案例，提醒民眾要戒菸。

王宇澄建議，年滿40歲民眾可以接受國健署補助的免費成人健檢，45歲以上男性可考慮心電圖與運動心電圖檢查，女性55歲以上也要定期檢查，最重要的是「一定要戒菸」，此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下就沒事，等到疾病發作，可能就回天乏術。

黃姓老董左前降支動脈治療前後對照。圖／亞大醫院提供
黃姓老董左前降支動脈治療前後對照。圖／亞大醫院提供

醫師 戒菸 心肌梗塞

延伸閱讀

網球／剛獲得澳網外卡 大威廉絲奪睽違一年半單打首勝

網球／傳奇女選手「女金剛」娜拉提諾娃罹癌 即將展開治療

網球／詹詠然新賽季首戰開紅盤 晉奧克蘭網賽女雙8強

網球／近兩年首度打澳洲網賽 約克維奇獲英雄式歡迎

相關新聞

美味追求不讓步…KFC員工在麥當勞買薯條 網調侃：幫派挑釁現場

雖然去年底開始，國內速食業出現漲價連鎖效應，紛紛調整餐點價格與菜單，反映食物通膨海嘯來襲，但是大眾對於美味的追求仍有所堅持。日前有一名網友貼出一張照片，見一名肯德基員工正在麥當勞點餐，引發網友熱烈討論。

疫情、虎年夾擊...去年新生兒僅13.8萬 創光復後最低

在新冠疫情、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學會預估，二○二二年出生人數將跌破十四萬大關，僅約十三萬八千多人，為台灣...

她委屈時就打電話給媽媽「總是轉語音信箱」 惹哭一票網友

只有經歷失親之痛的人才能了解，世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。日前有一名網友發文表示，當她難過的時候都會打電話給媽媽，並感嘆「有媽的孩子像個寶」，引發網友們的共嗚。

今北台濕涼、新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

2023元旦寶寶不屬兔？ 網疑惑生肖看農曆還國曆 正解曝光「兩者皆非」

今（2023）年迎來兔年，1月1日出生的元旦寶寶也理所當然地被稱作「金兔寶寶」，然而實際上，屬什麼生肖不能單純以西元年劃分，而是要參考農曆年的「24節氣」。

台南市5:46連兩震 規模3.8與3.5 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.8地震，地震深度17.4公里，震央位於台南市政府東北方20.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。