快訊

從私生子到囚徒 連環殺手「毒蛇」人生終章要再大鬧一場？

獨／丟丟妹老公心冷想離婚！親吐婚變主因是「他」

NBA／史上第7人！米契爾狂飆71分隻手擊潰公牛 布萊恩後最高得分紀錄

象限儀座流星雨1月4日登場 日出前最佳觀賞時機

中央社／ 台北3日電
「象限儀座流星雨」將於1月4日達到極大值。圖／台北市立天文館提供
「象限儀座流星雨」將於1月4日達到極大值。圖／台北市立天文館提供

年度三大流星群之首的象限儀座流星雨將在明天清晨登場，台北市立天文館說明，由於月相接近滿月，可見流星數量會大幅減少，建議明天凌晨4時至日出前會是最佳觀賞時段。

根據台北市立天文科學教育館預報，象限儀座流星雨今年極大期發生在明天中午12時左右，每小時數量將上看110顆，但因極大期落在白天，近期月相又接近滿月，受到陽光、月光雙重影響，能見流星數量將減少至每小時25顆左右。

不過，天文館指出，象限儀座流星雨的輻射點約在明天凌晨1時升起，等到月亮約在明天凌晨4時落下後、到日出前就是最佳觀賞時段，且這個流星雨的特色是火流星極多，民眾仍有機會大飽眼福。

天文館表示，流星出現的時間與位置並不固定也無法預測，建議民眾選擇無光害且視野遼闊處，躺下後掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞，或是透過「臺北天文館」YouTube頻道欣賞高畫質攝影機的星空直播。

另外，天文館指出，紅色的火星今天晚間、明天凌晨還會上演「火星合月」，一開始升起時出現在月亮東方、角距離約4度，隨著運行逐漸靠近月亮，等到明天凌晨約3時30分落下前，與月亮的角距離已近到1度左右，一夜之間就可看出明顯相對位置變化。

天文館 流星雨 火星

延伸閱讀

2023元旦寶寶不屬兔？ 網疑惑生肖看農曆還國曆 正解曝光「兩者皆非」

時尚老佛爺繆思超模辣秀長腿曲線 性感三角地帶差點看光！

象限儀座流星雨、火星合月 明年1月4日兩天象同登場

這棵耶誕樹藏身宇宙！北市天文館邀民眾合影

相關新聞

美味追求不讓步…KFC員工在麥當勞買薯條 網調侃：幫派挑釁現場

雖然去年底開始，國內速食業出現漲價連鎖效應，紛紛調整餐點價格與菜單，反映食物通膨海嘯來襲，但是大眾對於美味的追求仍有所堅持。日前有一名網友貼出一張照片，見一名肯德基員工正在麥當勞點餐，引發網友熱烈討論。

疫情、虎年夾擊...去年新生兒僅13.8萬 創光復後最低

在新冠疫情、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學會預估，二○二二年出生人數將跌破十四萬大關，僅約十三萬八千多人，為台灣...

她委屈時就打電話給媽媽「總是轉語音信箱」 惹哭一票網友

只有經歷失親之痛的人才能了解，世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。日前有一名網友發文表示，當她難過的時候都會打電話給媽媽，並感嘆「有媽的孩子像個寶」，引發網友們的共嗚。

今北台濕涼、新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

2023元旦寶寶不屬兔？ 網疑惑生肖看農曆還國曆 正解曝光「兩者皆非」

今（2023）年迎來兔年，1月1日出生的元旦寶寶也理所當然地被稱作「金兔寶寶」，然而實際上，屬什麼生肖不能單純以西元年劃分，而是要參考農曆年的「24節氣」。

台南市5:46連兩震 規模3.8與3.5 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.8地震，地震深度17.4公里，震央位於台南市政府東北方20.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。