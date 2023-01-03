2023年首場流星雨4日凌晨極大期 仰德大道彈性交管
2023年首場流星雨「象限儀座流星雨」明天將達極大期，台北市警察局交通警察大隊今天表示，預期陽明山可能湧入觀星人潮、車潮，針對仰德大道將實施彈性交管。
交通警察大隊今天透過新聞稿表示，根據台北市立天文館天象預報指出「象限儀座流星雨」為2023年第一場流星雨，也是每年3大流星群之一，預估將於4日凌晨達流星雨極大期，預估每小時約110顆，流星明亮且速度中等，也常有明亮的火流星。
另外，今晚至明天凌晨之間有「火星合月」天象，也可感受星體運行相對位置的變化。
交通警察大隊指出，預期北市陽明山可能湧入觀星人車潮，為維護周邊交通安全及順暢，特別規劃交通疏導勤務，並彈性實施交通管制。
其中，針對仰德大道、至誠路沿線路口，以及擎天崗與冷水坑等地點，今晚將派遣19名警力機動疏導交通、路況查報，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。
交通警察大隊提醒，士林區捷運劍潭站1號出口北側規劃有「士林－陽明山計程車共乘」運具可供觀星民眾利用，自行開車者可收聽警察廣播電台掌握路況。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言