2023年首場流星雨4日凌晨極大期 仰德大道彈性交管

2023年首場流星雨「象限儀座流星雨」明天將達極大期，台北市警察局交通警察大隊今天表示，預期陽明山可能湧入觀星人潮、車潮，針對仰德大道將實施彈性交管。

交通警察大隊今天透過新聞稿表示，根據台北市立天文館天象預報指出「象限儀座流星雨」為2023年第一場流星雨，也是每年3大流星群之一，預估將於4日凌晨達流星雨極大期，預估每小時約110顆，流星明亮且速度中等，也常有明亮的火流星。

另外，今晚至明天凌晨之間有「火星合月」天象，也可感受星體運行相對位置的變化。

交通警察大隊指出，預期北市陽明山可能湧入觀星人車潮，為維護周邊交通安全及順暢，特別規劃交通疏導勤務，並彈性實施交通管制。

其中，針對仰德大道、至誠路沿線路口，以及擎天崗與冷水坑等地點，今晚將派遣19名警力機動疏導交通、路況查報，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

交通警察大隊提醒，士林區捷運劍潭站1號出口北側規劃有「士林－陽明山計程車共乘」運具可供觀星民眾利用，自行開車者可收聽警察廣播電台掌握路況。

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