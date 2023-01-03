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她委屈時就打電話給媽媽「總是轉語音信箱」 惹哭一票網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友說當自己難過、委屈的時候都會打給媽媽，雖然打過去只會轉接語音信箱。 圖擷自臉書
一名網友說當自己難過、委屈的時候都會打給媽媽，雖然打過去只會轉接語音信箱。 圖擷自臉書

只有經歷失親之痛的人才能了解，世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。日前有一名網友發文表示，當她難過的時候都會打電話給媽媽，並感嘆「有媽的孩子像個寶」，引發網友們的共嗚。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，當她難過、委屈的時候都會打給媽媽，雖然打過去只會轉接語音信箱，但每次撥打的那一瞬間，都會奢望能有人接電話，這個門號一直放在家裡，都捨不得把這個門號停掉。在貼文的最後，原PO用Hashtag的方式寫道「有媽的孩子像個寶」，惹哭一票網友。

貼文吸引了逾1.1萬人按讚，許多人都深有同感，「我也是把媽媽的門號留著，想她就賴給她」、「我也留著爸爸的門號，常常用Line跟爸爸說話」、「我也是，我爸爸已經走2年多了，他的手機門號我到現在還一直留著」、「跟我一樣，但現在打過去已成空號了，但還是會line，永遠也不會已讀的line」、「每年節日我外甥都會傳訊息給我，今年開始再也收不到了，但我還是會發訊息，希望有天能已讀」。

有位網友表示「我爸已走三年，但我還保留他的賴，常賴他，知道爸爸不會回，但就是覺得他有收到」，原PO回應「我懂，我也常這樣」。「真的，我媽咪的line語音，當下都快按line keep存著，到現在拿出來，就覺得她一直都在」、「我也好久沒打我外婆家的電話了，因為她也接不了了」。

有不少網友安慰原PO「這感受我懂」、「加油，我現在也很難過憂鬱」、「乖乖寶寶，媽媽沒有離開，一直在你心中的」、「你不孤單，我們都在呢」。還有網友回應「這樓好多洋蔥」、「讓我流淚跑去看我媽了」。

Hashtag 洋蔥 爆廢公社 LINE 門號

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