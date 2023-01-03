腎臟出血休克命危涉遭家暴？ 丈夫苦笑：太太真的沒打我

桃園市36歲陳男上個月下班後劇烈腹痛、腰痛、盜汗，由妻子陪同到部立桃園醫院，醫師初步評估時雖然不排除腎結石，但觀察病人同時有臉色蒼白、低血壓症狀，因此進一步安排電腦斷層發現腎臟出血。

腎臟出血常見於外力鈍傷所致，醫療團隊於是支開妻子，確認病人身體有無外傷或瘀青，同時反覆確認病人有無遭受家庭暴力可能。陳男知道醫護關心他也很感謝院方這麼細心，忍著不舒服苦笑並「我真的沒有被打，也沒有撞到，我們感情還不錯，她（太太）真的、真的沒打我啦」。

桃園醫院急診室護理師林庭妤說，醫療團隊排除疑慮同時，緊急會診外科醫師手術，外科醫師發現病人是因後腹腔胃壁癌擴散到腎臟組織，導致出血，這場誤以為家庭風暴事件才落幕。

衛生福利部桃園醫院急診部部長鍾亢說明，胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，就算有也與普通胃病相似，很容易被民眾忽略，例如消化不良、脹氣、食慾差、肚子不大舒服或上腹部脹痛不適，同時伴有輕微的噁心、反胃、胃灼熱感、打嗝、胃口改變，全身倦怠無力或下痢等等，因此較難察覺，但隨著癌組織的擴大和深入胃壁內層，開始有體重減輕、食慾不振、疲倦、吞嚥困難，或持續性嘔吐、腹水等症狀，這類症狀發生時，病情往往已進入中晚期胃癌。

鍾亢指出，胃癌好發於50歲以上男性，另外，胃癌也與幽門螺旋桿菌、家族病史、醃漬食物、抽菸、胃切除手術等因素相關；可透過胃鏡、消化道攝影、電腦斷層及病理切片檢查發現胃癌。治療方式以外科手術為主，較為後期的病人也可嘗試放射線治療、化學治療或標靶治療等方式。

林庭妤護理師衛教宣導時常提醒，胃癌早期雖說不易察覺，但胃癌可以說是典型的「禍從口入」，如果飲食習慣不規律、喜好油膩、甜食、巧克力、過多的辛辣食物，並習慣在短時間內掃光飯菜，還有抽菸過多、應酬喝酒者，也會不斷刺激胃酸分泌，加大胃酸對胃黏膜的損害，此類高危險族群請務必定時體檢追蹤，不要忽略胃癌發出得警訊。

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