憂春節罷工機場塞爆已現退團潮？ 品保協會：旅客緊張

長榮集體休假未歇，華航旗下的桃園航勤也傳出春節、228連假都恐「集體休假」，航空雙雄航勤均面臨「員工集體依法請假」問題，國門春節期間恐爆塞機潮。對此，品保協會公關主委李奇嶽今受訪時直言，長榮航勤集體請假造成大量班機延誤，現在傳出連桃園航勤也要醞釀春節罷工，如果事件真演變如此，恐造成航空業、旅行業、旅客三輸的局面。

李奇嶽表示，桃園航勤佔了桃園機場七成的地面工作的運量，如果再加上長榮航勤，等於桃機在春節會大受影響，且不只是出發的旅客，還有抵達班機，甚至是轉機客等，都會受到影響。

李奇嶽強調，旅行業好不容易捱過疫情三年，這是疫情過後的第一個春節檔期，很多人期待過年期間，可以出去過年，因此希望交通部盡快協助，協商出好的解決方案。

至於是否已出現旅客退團潮？李奇嶽則說，對於旅客而言，大家還在觀望。因為事情還沒有發展到確定罷工，不過旅客當然也是很緊張。

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