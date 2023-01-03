2023元旦寶寶不屬兔？ 網疑惑生肖看農曆還國曆 正解曝光「兩者皆非」

今（2023）年迎來兔年，1月1日出生的元旦寶寶也理所當然地被稱作「金兔寶寶」，然而實際上，屬什麼生肖不能單純以西元年劃分，而是要參考農曆年的「24節氣」。

過去曾有網友在網上表示生肖問題已經困擾他20幾年，由於他的國曆生日是1995年1月，但是農曆生日卻是1994年12月，導致他不清楚自己究竟屬豬還是屬狗，想要看有沒有犯太歲、點光明燈時尤其不便，因此他特別想知道生肖應該如何判斷。

對此，有內行人解答，「生肖的開始日與農曆大年初一無關，每年立春這一天是生肖的開始日」、「沒錯喔，是要以農曆的立春來界定」、「要看立春啦！立春才是太歲交接的時間...」、「以前有上過幾堂風水課，老師有提到的，生肖是看節氣，過了立春就要開始算新年度的生肖，所以不是看國曆也不是看農曆」。如2023年立春為國曆2月4日，所以在這天以後出生的寶寶才屬兔，元旦寶寶應屬虎。

另外須留意的是，24節氣實際上是依據太陽位置決定，故在同樣根據太陽制定的國曆（陽曆）中有固定日期，只會因為數小時的差異而有前後一天的差別，如立春可能為2月3日或4日，相對地，在依照月亮位置制定的農曆（陰曆）裡則無固定日期。

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