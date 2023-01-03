美味追求不讓步…KFC員工在麥當勞買薯條 網調侃：幫派挑釁現場

雖然去年底開始，國內速食業出現漲價連鎖效應，紛紛調整餐點價格與菜單，反映食物通膨海嘯來襲，但是大眾對於美味的追求仍有所堅持。日前有一名網友貼出一張照片，見一名肯德基員工正在麥當勞點餐，引發網友熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「對美味薯條的追求不可以讓步，我懂」，照片中可見一名身穿肯德基制服的員工，竟然跑到麥當勞的門市，站在自助點餐機前正在點買薯條，網友調侃「幫派挑釁現場」。

該照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「身在曹營心在漢」、「就像皮老闆會去點美味蟹堡一樣」、「為了偷祕方」、「有內鬼」、「有卧底，交易取消」、「肯德基員工現身說法一下」、「我們店都穿外套去，之前被投訴」、「知己知彼，百戰不殆，高端這操作」。

同樣喜愛麥當勞薯條的網友回應「麥當勞薯條才是王道」、「它是真的太美味了」、「其實我也是滿喜歡麥當勞的薯條的，吃法滿多變的，有點有趣」、「麥當勞薯條真的棒，玉米濃湯，冰淇淋」、「欸突然好想吃麥當勞」。

但也有肯德基的擁護者，出面反駁表示「以前肯德基薯條也好好吃」、「麥胞也會去肯德基點蛋塔」、「知己知彼可以百戰不殆啊」、「靠蛋撻取勝，靠蛋撻取勝」。

多位網友提完美夢幻清單，中肯的建議「肯德基的蛋塔、拿坡里的炸雞、麥當勞的薯條、必勝客跟達美樂的披薩各買一份，完美的跨年餐」、「麥當勞的薯條、肯德基的蛋撻、漢堡王的漢堡、21世紀的烤雞、拿坡里的炸雞，才是夢幻的一餐」，此時有網友開玩笑回應「如果有人開這樣的一間店，他們是不是就倒了」。

對於穿制服外出點餐，有經驗的網友出面解釋說道「很多公司都有這樣規定，因為你穿著制服，就算你是休息時間也是代表公司門面，尤其是有制度的公司，都會有懲處問題」、「外出要穿自己外套，不能穿制服亂逛」。

商品推薦