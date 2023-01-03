今北台濕涼 新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(3日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。今晨截至5：03本島縣市平地最低氣溫為：花蓮(壽豐鄉)13.5度。其他各地區平地最低氣溫為：北部(新北石門區)13.7度，中部(台中清水區)15.3度，南部(台南白河區)16.0度。

吳德榮表示，根據最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(3、4日)兩天「東北季風」略增強，氣溫微降；北、東偶雨、新竹以南多雲時晴；北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。今日各地區平地氣溫：北部14至21度，中部15至24度，南部16至25度，東部14至24度。周四(5日)「東北季風」減弱，氣溫略升，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(6、7日)另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至下周(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，將短暫觸及「大陸冷氣團」定義；下周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫大幅回升。周五北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾；周六至下周日各地晴朗穩定，日夜溫差很大，應注意。

吳德榮表示，下周一(9日)持續晴朗穩定，但中層雲有逐漸增多的趨勢。各國最新模式皆顯示，未來10天(至12日)，冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。

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