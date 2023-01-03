快訊

今北台濕涼 新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今北台濕涼 新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今(3日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。圖／氣象局提供
今(3日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。圖／氣象局提供

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今(3日)北、東雲層較多；伴隨降水回波；北、東有局部降雨，北海岸、大台北東側及東北部較明顯。今晨截至5：03本島縣市平地最低氣溫為：花蓮(壽豐鄉)13.5度。其他各地區平地最低氣溫為：北部(新北石門區)13.7度，中部(台中清水區)15.3度，南部(台南白河區)16.0度。 

吳德榮表示，根據最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(3、4日)兩天「東北季風」略增強，氣溫微降；北、東偶雨、新竹以南多雲時晴；北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。今日各地區平地氣溫：北部14至21度，中部15至24度，南部16至25度，東部14至24度。周四(5日)「東北季風」減弱，氣溫略升，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨，西半部晴時多雲。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五、六(6、7日)另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，周六晚至下周(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，將短暫觸及「大陸冷氣團」定義；下周日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫大幅回升。周五北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾；周六至下周日各地晴朗穩定，日夜溫差很大，應注意。

吳德榮表示，下周一(9日)持續晴朗穩定，但中層雲有逐漸增多的趨勢。各國最新模式皆顯示，未來10天(至12日)，冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。

吳德榮 東北季風 冷氣團

延伸閱讀

大雨特報 北台灣濕涼到周三 吳德榮：周五又一波冷空氣南下

3縣市大雨特報 吳德榮：周末跨年迎曙光 迎風面雲多短暫雨

南投中寮3.3度 乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

玉山零下9.2度！吳德榮：乾寒流籠罩至下周一晨 跨年天氣變數大

相關新聞

去年僅13.8萬 出生數創光復後最低

在新冠疫情、農曆虎年的雙重夾擊之下，台灣婦產科醫學會預估，二○二二年出生人數將跌破十四萬大關，僅約十三萬八千多人，為台灣...

今北台濕涼 新北基隆大雨特報 周五又一冷空氣報到

氣象局表示，東北季風及南方雲系影響，今(3)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

台南市5:46連兩震 規模3.8與3.5 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時46分發生芮氏規模3.8地震，地震深度17.4公里，震央位於台南市政府東北方20.0...

飯店型藝博會回歸 ONE ART Taipei下周登場

飯店型藝博會又來了！隨著疫情趨緩，結合頂級飯店和藝術策展的飯店型藝術博覽會一一回歸。第五屆「ONE ART Taipei...

曾文水庫造雨 2天只多15萬噸水

南部久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水量低，經濟部上月初決定嘉南地區今年一期稻作全面節水停灌後，但曾文水庫水情仍嚴峻，蓄水率...

花蓮縣5:19規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象局最新資訊，今天清晨5時19分發生芮氏規模4.2地震，地震深度16.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方24.1公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。