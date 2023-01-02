婦團批少子化預算重點誤 大筆錢砸在「無效催生」政策

台灣出生數再創新低，婦產科醫學會指出，去年出生數跌破14萬大關，僅約13萬8千多人出生，是台灣光復後最低的一年，醫學會認為這是政府對建構友善生育環境投入不足的必然結果。婦女新知基金會提醒，全世界都知道「發津貼」不能催生，唯有做好「友善職場」和「公共托育」才有用，換取高齡化社會所需的制度改革時間；台灣已經太晚開始處理少子化問題又畫錯重點，把過半預算都拿去發津貼，友善職場和公共托育的經費少得可憐，去年還有13萬人出生，已經算多了。

婦產科醫學會秘書長黄建霈表示，台灣出生率是全球吊車尾，韓國出生率更低，但日本也比我們高。根據經濟學人智庫去年3月發布的台灣生育率報告，韓國政府花了1.3%GDP在支持家庭，日本政府是1.5%、法國政府是3.7%，該報告推估，每增加1%GDP投入於友善生育環境的建設，就能讓每五個女人願意多生一個孩子。

根據主計處資料，2021年社會保障支出花了2兆3812億元，佔當年度GDP的11%，其中僅1627億用於生育、家庭與小孩，換算僅佔當年度GDP的千分之6，連1%都不到。黄建霈說，政府投入於友善生育環境的GPD比例這麼低，出生率低也是必然結果。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，根據美國經濟學家日前發布研究，先進國家的生育率都要下降，歐美國家都會積極催生，以延緩社會高齡化的速度、換取社會改革的時間。全球已發開國家的催生政策當中，「發津貼」已是舉世公認的無效政策，唯有做好「友善職場」和「公共托育」，讓女人的職涯和生育不會互相阻礙，少子化速度才會平穩下來。

比方說，在瑞典，父母雙方共享有480天育嬰假，其中384天需在孩子4歲前領取，剩下96天在子女12歲前都能使用，而且可以小時或日為單位來申請，極具彈性。如此可幫助雙親互相協商照顧工作，小孩不會特別黏哪一個家長，也不用害怕連續離開職場數個月，導致人際關係或工作能力脫節。

覃玉蓉表示，台灣太晚才開始處理少子化的問題，結果只用了24年，社會就邁入高齡化。雖成立了少子化辦公室，但採取的對策卻完全畫錯重點，800億經費中有400億都用於「發津貼」，用於友善生育職場的經費少得可憐，只有萬分之5，拓展公共托育的經費比例也僅13.93%。

台灣職場環境對於女性生育極不友善，缺乏彈性。覃玉蓉指出，育嬰留職停薪最長可以請2年，每次申請育嬰假的天數不得低於30日，且必須在子女3歲前申請，3歲後就沒有有薪假可請。台灣法定最低特休假只有7天，先進國家中只有美國、墨西哥、土耳其的特休假低於台灣，其他國家的特休假都遠高於台灣。

國健署實施「擴大試管補助方案」成效如何？不孕症名醫李茂盛表示，有了補助之後，試管嬰兒的占比從4%提高到10%，等於每10個寶寶就有一個試管嬰兒，算是達到高峰，確實有幫助。不過，整體出生數還是在掉，顯示政府還是需要多方面支持育兒家庭。覃玉蓉表示，根據美國經濟學家研究，人工生殖補助可以微幅催生但不顯著，同樣經費若能用於友善職場和公共托育，CP值會更高。

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