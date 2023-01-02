百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮 開啟幸福傳遞祝福

「2023年百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」2023年元旦1月1日於佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，主辦單位為佛光山、國際佛光會中華總會。36對新人、193對菩提眷屬，在佛陀座下，完成終身大事和許下對婚姻的承諾，在場近2千名親友和全世界在線上同步觀禮的大眾送上誠摰的祝福，讓2023年的第一天成了美滿幸福的開端。

佛光山開山星雲大師開示，「人世間最寶貴的是愛情，愛情的寶貴是要能夠互相諒解、信任、傾聽、讚美；過去是一個人，今後是兩個人，兩個人在一起最重要的就是讚美。」愛的昇華是慈悲，愛所有世間的善美善良。結婚後，夫妻要彼此欣賞，不要看那不如意的，就能好好扶持走下去。

「2023年百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」2023年元旦1月1日於佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，主辦單位為佛光山、國際佛光會中華總會。圖／佛光山提供

佛化婚禮由佛光山住持心保和尚福證，與佛光山常務副住持慧傳法師、副住持慧倫法師主法，證婚人心保和尚為新人宣誓，帶領宣讀佛化婚禮結婚證書，恭讀星雲大師〈佛化婚禮暨菩提眷屬祈願文〉。

心保和尚開示，在佛門中稱呼自己的先生或太太為「同修」，因為夫妻間的相處需要佛法，慈悲、包容、忍辱都是佛法，要將很多「我」的意見放下才有幸福可言；所以家庭也是道場，用佛法經營家庭，感情才能長長久久。「百年好合」是一門大學問，要從生活中實踐。以星雲大師2023年的新春祝福「仁和安康‧富樂吉祥」為勉。

主婚人國際佛光會榮譽總會長吳伯雄(左)、戴美玉(右)伉儷以一曲〈我的幸福在這裡〉和大眾分享。圖／佛光山提供

主婚人國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷結婚將近一甲子，介紹人國際佛光會世界總會副總會長劉招明、陳秋琴伉儷結婚則已近半世紀。吳伯雄表示，婚姻是非常重要的事，大家要組成充滿慈悲智慧與佛光氣息的家庭，三好、四給都可以在這家庭中實踐。他有感而發，夫妻相守患難當中更見真情，珍惜在一起的因緣，要攜手一生，並與戴美玉獻唱〈我的幸福在這裡〉。

劉招明表示，結婚是一時的，婚姻是一輩子的。要為自己、家庭保重，才能成為彼此最重要的後盾。陳秋琴說，婚姻也會有不如意的時候，這時要能轉念；不要只看對方的缺點，要將對方的好永遠放在心中。兩人獻唱人間音緣歌曲〈幸福是啥物〉。

一開始由小天星幼兒園的小朋友擔任花童走在每對新人前進場，一起接受大家的祝褔。最後由佛光歌詠隊偕同新人帶來人間音緣歌曲〈合掌〉，如同歌詞說的，大家一起合掌來祈福，用慈悲的心開啟幸福，用喜捨的心傳遞祝福。

佛化婚禮有星雲大師開示，心保和尚為新人福證，大覺堂化身莊嚴的婚禮殿堂和服務人員是許多義工的用心，還有眾多法師和親屬們都是以最誠摯的心為大家祝福，婚禮程序雖然簡約，但卻隆重又蘊含深意，且當中不乏感人故事。

金光明寺78歲的汪耀家和67歲的蔡元惠，結婚50年，年輕時因家境因素，沒有機會穿婚紗，終於在這次菩提眷屬祝福禮中一圓穿白紗的夢想。國際佛光會中華總會監事周雪鴻和楊兆應結婚40年，連續13年參加，表示從民國100年開始參加菩提眷屬祝福禮，希望年年不缺席。

佛光人第二代有國際佛光會中華總會北區協會長周聰發之子周崧淵和李婕薰共結連理；佛光青年有在大慈育幼院成長的李堃寧與曾參加大學三好學社的陳玉玲，以及李家豪和簡筱瑜、卓郁紘和林庭萱等8對選擇以佛化婚禮完成終身大事，共組佛化家庭，讓信仰傳承下去。

佛化婚禮行之有年，不少兄弟姊妹檔、親友在這當中先後以佛化婚禮完成終身大事，有從觀禮者甚至是佛化婚禮義工，因感受其殊勝而選擇佛化婚禮，讓信仰得以延續且更加堅定。

菩提眷屬宣讀誓願文。圖／佛光山提供

新郎石劭華與新娘陳昱璇以傳統排灣族服飾走紅毯。圖／佛光山提供

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