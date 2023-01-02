華航拓展越南航點 台北-峴港今日正式啟航

中華航空持續耕耘東南亞市場與佈局全球，積極搶攻商務、旅遊、轉機三大商機，今天（2日）正式開通台北-峴港直飛航班，作為2023年首發新航點，峴港作為旅遊樞紐，也是華航在越南的第三個定期航點，將以最新A321neo客機執飛。

中華航空表示，今天的首航班機旅客皆獲得華航限定首航禮，包含2023年華航限量桌曆及便利旅行的細緻洗浴分裝組；抵達峴港後，當地地勤人員也為旅客送上精心設計的首航紀念木雕，峴港機場為歡迎華航班機飛抵，也安排灑水儀式紀念本次的首航。

華航台北-峴港提供每週4班往返航班，每週一、三、五、六直飛，單趟飛行時間約3小時，華航A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，為往來兩地的台商及旅客帶來高品質且舒適的飛航體驗。

位於越南中部的峴港為國內第4大城市，坐擁綿延長達20公里的海灘，有「東方夏威夷」美名，同時鄰近會安古城、世界遺產順化皇城、巴拿山等旅遊景點，另黃金巨人橋也為近年熱門打卡聖地，深受當地居民及國際旅客的喜愛，非常適合短程旅行漫遊數天。

華航指出，看好越南觀光潛力及疫後中轉商機，持續開發雙邊互訪客源，每日飛航胡志明市及河內，提供每日各兩班航班服務，峴港開航後更完整拼圖越南北、中、南部，擴大越南市場可及性，滿足國人赴越需求，行程安排更加彈性；密集的航班除可滿足往返台灣及越南的旅客，搭配華航既有每週近30班北美航班，預期進一步吸引越南往返北美的探親及留學等客源。

繼去年12月開航菲律賓宿霧，1月20日也將接力開航泰國清邁，同時增加東南亞航線班次密集度，也強化中南部出發的航線服務。因應1月底農曆春節旺季，台中-胡志明市每週飛航4班，高雄-曼谷復飛每週6班，高雄-馬尼拉航線也提供每週4班航班，東南亞地區總計18條客運航線營運，每週提供超過130航班往返東南亞航點，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。

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