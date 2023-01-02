元旦收假車潮湧現 國道這6路段壅塞頻「亮紅燈」
今天是元旦連續假期收假日，高速公路局表示，下午國道壅塞路段包括國1北向大雅至台中系統、新竹系統至湖口，國3大山至西濱、關西至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常。截至今下午17時，國道交通量為66百萬車公里，預估全日交通量為110百萬車公里。
高公局表示，今日15時21分國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵2公里；15時33分國1北向320.7公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵2公里；15時50分國1南向300.6公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵4公里，以上事故均已排除，惟上述事故均影響國道行車順暢。
國道路況預報員張耿宗表示，自下午兩點起，國一北部新竹路段、大溪路段車多壅塞，中部地區台中路段車多，其餘大致順暢；南區以國十左營端車多，其餘路況皆正常；國五從上午九時起雪隧車速下降，目前頭城到坪林，宜蘭到頭城都是車多壅塞。
張耿宗表示，今天南下不會有太大狀況，北向部分，目前國一壅塞路段包含苗栗到湖口、關西到大溪，預計下午四點起一路壅塞到晚上八點才會緩解；國五北向路段則會持續壅塞到晚上八點緩解。
中區北向路段，張耿宗說，國三西螺到埔鹽尚未出現車速降低，南投到后里、竹山到中興、草屯到霧峰路段，則從下午四點開始出現車流，難免車速下降，約車多到晚間八點改善；國六舊正到霧峰路段，則預計晚間六點逐步恢復正常；南區國十左營端壅塞，預估將持續到晚上八點。
高公局說，假期即將結束，呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況並保持安全距離。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言