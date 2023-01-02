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元旦收假車潮湧現 國道這6路段壅塞頻「亮紅燈」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今日15時50分國1南向300.6公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵4公里。圖／高公局提供
今日15時50分國1南向300.6公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵4公里。圖／高公局提供

今天是元旦連續假期收假日，高速公路局表示，下午國道壅塞路段包括國1北向大雅至台中系統、新竹系統至湖口，國3大山至西濱、關西至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常。截至今下午17時，國道交通量為66百萬車公里，預估全日交通量為110百萬車公里。

高公局表示，今日15時21分國1北向174公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵2公里；15時33分國1北向320.7公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵2公里；15時50分國1南向300.6公里發生2小客車追撞事故佔用內車道，造成回堵4公里，以上事故均已排除，惟上述事故均影響國道行車順暢。

國道路況預報員張耿宗表示，自下午兩點起，國一北部新竹路段、大溪路段車多壅塞，中部地區台中路段車多，其餘大致順暢；南區以國十左營端車多，其餘路況皆正常；國五從上午九時起雪隧車速下降，目前頭城到坪林，宜蘭到頭城都是車多壅塞。

張耿宗表示，今天南下不會有太大狀況，北向部分，目前國一壅塞路段包含苗栗到湖口、關西到大溪，預計下午四點起一路壅塞到晚上八點才會緩解；國五北向路段則會持續壅塞到晚上八點緩解。

中區北向路段，張耿宗說，國三西螺到埔鹽尚未出現車速降低，南投到后里、竹山到中興、草屯到霧峰路段，則從下午四點開始出現車流，難免車速下降，約車多到晚間八點改善；國六舊正到霧峰路段，則預計晚間六點逐步恢復正常；南區國十左營端壅塞，預估將持續到晚上八點。

高公局說，假期即將結束，呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況並保持安全距離。

國道 車道 連續假期 元旦 塞車

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