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H5N2亞型高病原禽流感也燒 彰化撲殺逾1.5萬隻有色雞

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會防檢局表示，彰化縣二林鎮1土雞場（主動通報）確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化縣動物防疫所執行1萬5804隻（9週齡）紅羽土雞與皇金雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計48例（陸禽32場、鴨12場、鵝4場）。

防檢局說，連續假期各項禽流感防疫工作仍正常運作，同時也加強屠宰場、理貨場清潔消毒工作。近期各地日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽業者提高警覺，務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸。

此外，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低病毒入侵及散播風險。

禽流感

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