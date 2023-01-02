北台灣雨勢持續 7日可撥雲見日

告別陰霾，北台灣7日開始有望撥雲見日！氣象預報員曾昭城受訪時說，受東北季風影響，北台灣持續降雨到7日，後續有望能看見陽光。天氣風險天氣預報員林琮訓指出，6日會出現一波較強的冷空氣，偏向乾冷的天氣，民眾務必做好保暖。

北部7日揮別陰天

中央氣象局資料顯示，受到東北季風與南方雲系影響，全台天氣都較涼，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區皆有雨，並有局部大雨發生的機率。3日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區仍有零星短暫雨。

曾昭城說，東北季風會持續影響到6日，大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。他指出，東北季風7日會轉強，但挾帶水氣會減少，所以僅剩東部地區會出現降雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。

他說，未來一週溫度差距不大，北部地區最低溫落在15到18度；中南部則是16到22度，7日東北季風增強，北部天氣會稍微轉涼，但大概就變涼2度左右，整體變化不大。

注意日夜溫差

林琮訓指出，5日環境轉東北至偏東風，水氣減少，迎風面北海岸至東北角、宜蘭仍有短暫雨，但北部市區天氣將變得比較穩定，白天甚至有陽光露臉的機會，氣溫回升。他提醒，不過要留意日夜溫差又會變得比較大，早晚輻射冷卻作用會變得比較明顯，有機會出現較低的氣溫，因此務必要做好保暖。

林琮訓說，到了8日高壓迅速東移出海，氣溫又會很快地回升，中長期來看後續雖然還有東北季風南下，不過冷空氣的強度都不是很夠，也沒有明顯的南方水氣北上，大致就是「維持北東涼冷，中南部日夜溫差較大」的型態。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦