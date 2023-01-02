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全台韭菜缺貨 產地價飆漲五成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣韭菜受到風害和寒害，葉尖偏黃又長不大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣韭菜受到風害和寒害，葉尖偏黃又長不大。記者簡慧珍／攝影

彰化縣韭菜產量占全台八成，去年12月中旬首波冷氣團報到，韭菜嫩芽受凍從黃色變紫色，現有韭菜供應量不足造成全台缺貨，多年沒調整的產地批發價從每公斤21元漲至32元，預計到春節前都處於青黃不接狀態，好消息再漲價空間不大。

農委會統計全台前三大韭菜產地，依序是彰化縣種植476.76公頃、年產量1萬5958.37噸，桃園市98.45公頃、3143.406噸，花蓮縣52.47公頃、821.987噸。彰化縣種植區分布在埔鹽鄉、溪湖鎮、二林鎮、埤頭鄉等農業鄉鎮，田尾鄉等地少量種植。

田尾鄉吳姓農民表示，今年下半年的韭菜「不漂亮」，尤其上個月中旬入冬以來的第一波冷氣團過境，彰化縣空曠地區日夜溫差攝氏10幾度，深夜低於10度，白天可到20度，韭菜受不了，嫩芽都變紫色，原本約一個月長大，到現在都沒長到可以賣的高度。

二林鎮陳姓農民指出，台灣本地韭菜較耐強風，缺點在夏季7月起陸續抽穗開花，近年農民改種日本韭菜避開開花期的問題，但日本韭菜較怕風，秋末颱風與東北季風的共伴效應颳壞韭菜，葉尖枯黃賣相差，農民能收就收讓新芽長出，冒出約15公分的芽苗遇上12月中旬冷氣團，沿海地區受損嚴重，田尾鄉等內陸產區較輕。

陳姓農民等人估計風害加寒害，韭菜受損至少五成，造成全台韭菜缺貨，產地收購價一路喊到今天每公斤32元，大盤商到處搶韭菜但「農民心中有菜價，手中沒韭菜。」如果天氣穩定不太冷，春節後可逐漸恢復正常產量。

陳姓農民說，韭菜主要用在包水餃，最大競爭對手是高麗菜，今年高麗菜菜價到目前都不算貴，牽制韭菜菜價上漲空間有限，預料過年前高麗菜菜價不會飆漲，韭菜即使缺貨，價格也不會再漲多少。

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