核3廠1號機最後一次大修 併聯再運轉1年半後除役

台電核1廠和核2廠依計畫除役後，核3廠啟用39年的1號機，完成除役前最後一次大修，於昨天併聯發電，再運轉1年半，就要在2024年7月功成身退，接著2號機於今年4月大修，2025年5月停止運轉除役，走入歷史，與核3廠朝夕相處的資深員工說，每次大修期間，全員處於神經緊繃的備戰狀態，1號機最後一次大修結束，心情百感交集。

廠方表示，1號機除役前最後一次大修，昨天併聯發電後再運轉1年半，就要執照屆期、功成身退。雖然即將運轉屆滿40年；金次最終大修工作除進行燃料更換、反應爐及汽機相關設備的例行性維修外，另增加反應爐槽銲道的超音波檢測、3台蒸汽產生器管束區的淤積物清洗、核能設備冷卻水熱交換器的管束更換等作業項目，這些維修和測試可確保機組恢復最佳狀態。

廠方強調，核3廠有2部機組，每部機運轉約1年半後就必須停機更換核燃料，同時檢查並維修機器設備的發電績效、安全指標及設備狀況，在核能業界都名列前茅；因大修前詳細的準備規畫，大修中全員戰戰兢兢，工作24小時輪班，設備檢修又有品管人員的把關，各項作業都如質提早完成，兼顧大修進度與安全品質；整體大修作業完成後，經原子能委員會的加強視察，確認機組運轉安全無虞後核准起動。

廠方說，核電機組使用年限40年，核3廠1、2號機運轉執照將分別於2024年7月27日及2025年5月17日屆期，依法需於運轉執照到期前3年提出除役計畫，台電公司去年7月2提出申請並檢附除役計畫，送主管機關原能會審查，原能會已召開2回合綜合審查聯席會，台電於環評審查通過後併向原能會申請核發除役許可，預計2024年7月底前取得除役許可。

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