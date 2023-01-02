元旦收假國5北返車流「紫爆」 高公局估晚上8點才緩解

今天是元旦連續假期收假日，國道北向多路段下午開始陸續出現車潮，尤其國5北向宜蘭至頭城路段一度紫爆，目前則一路「亮紅燈」。高速公路局也預估，國一、國五北向多路段將一路從下午四時開始壅塞至晚上八時才會緩解，提醒用路人透過高速公路1968網站及App，盡量避開國道壅塞路段及時段。

高公局下午四時進行路況直播。國道路況預報員表示張耿宗，截至今天下午三時，國五北向雪隧車流約2.1萬輛次，較去年同期減少6%。但自下午兩點起，國一北部新竹路段、大溪路段車多壅塞，中部地區台中路段車多，其餘大致順暢；南區以國十左營端車多，其餘路況皆正常；國五從上午九時起雪隧車速下降，目前頭城到坪林，宜蘭到頭城都車多壅塞。

張耿宗表示，今天南下不會有太大狀況，北向部分，目前國一壅塞路段包含苗栗到湖口、關西到大溪，預計下午四點起一路壅塞到晚上八點才會緩解；國五北向路段則會持續壅塞到晚上八點緩解。

中區北向路段，張耿宗說，國三西螺到埔鹽尚未出現車速降低，南投到后里、竹山到中興、草屯到霧峰路段，則從下午四點開始出現車流，難免車速下降，約車多到晚間八點改善；國六舊正到霧峰路段，則預計晚間六點逐步恢復正常；南區國十左營端壅塞，預估將持續到晚上八點。

高公局也提醒，今日國道相關疏導措施包括12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局呼籲，民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。

商品推薦