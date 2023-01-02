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元旦連假北上車潮現 台中路段最慢車速25公里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是元旦連假收假日，國道一號台中路段下午出現北上車潮。圖／取自高公局1968
今天是元旦連假收假日，國道一號台中路段下午出現北上車潮。圖／取自高公局1968

今天是元旦連假最後一天，下午國道一號出現北上車潮現，台中路段最慢車速25公里，雖然開放路肩小車通行，車流量仍大，車輛走走停停，國道警方提醒駕駛人耐心行駛。

今天下午3點多，國道一號台中北上路段車流量大，最低車速只剩25公里，也有27公里到30公里的車速，車速緩慢，從高公局影像看出，多數車輛都往前開一下就煞車，車燈熄又亮。

國道一號北上164到167公里，即台中路段多處壅塞，車速只在40公里以下，國道沿途螢幕顯示車流量大，車速慢，提醒駕駛前方路況。

今天是元旦連假收假日，國道一號台中路段下午出現北上車潮。圖／取自高公局1968
今天是元旦連假收假日，國道一號台中路段下午出現北上車潮。圖／取自高公局1968

國道 元旦連假

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